Rząd dosypie matkom do emerytury. Marczuk: państwo wynagradza za dużą liczbę dzieci

- To nie jest tak, że taka matka dostaje ekstra 1000 zł do tego, co już sobie wypracowała, tylko państwo ma dosypać do tego tysiąca - w ten sposób Bartosz Marczuk w programie "Money. To się liczy" wyjaśnia wstępne założenia gwarantowanej emerytury dla matki z przynajmniej czwórką dzieci.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej dodał, że za tak dużą liczbę dzieci, państwo "wynagradza" taką kobietę. W jego ocenie projekt ustawy powinien być gotowy już za kilka tygodni.