Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Nowy urząd już w tym tygodniu

Fot. WP Poseł Adam Abramowicz prawdopodobnie zostanie wkrótce Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców

- Moją ambicją jest stworzyć taki urząd, który przejdzie do historii - przekonuje w rozmowie z money.pl poseł Adam Abramowicz. To on jest kandydatem na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Powołany ma zostać na to stanowisko w czwartek.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma stać na straży wdrażania tzw. Konstytucji Biznesu Mateusza Morawieckiego.

Kandydaturę Adama Abramowicza zaproponowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Poprzeć ją musi także pięć organizacji pracodawców: Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja "Lewiatan", Związek Pracodawców Business Centre Club i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nie ma jeszcze ich wspólnego, oficjalnego stanowiska, które miało powstać do ubiegłego piątku. Nieoficjalnie mówi się jednak, że przedstawiciele biznesu ostatecznie zdecydują się na kandydaturę Abramowicza.

Związek z polityką budzi wątpliwości

Zastrzeżenia co do kandydatury Abramowicza mogą budzić jego związki z polityką. W piątek w programie "Money. To się liczy" wiceprezydent wykonawczy Pracodawców RP Marek Kowalski nie chciał wypowiadać się personalnie o pośle PiS. Nawiązał jednak do jego politycznej kariery.

- Moje wyobrażenie było takie, że jednak nie będzie to polityk. Polityk zawsze obarczony jest pewnymi zobowiązaniami wobec władzy, z którą funkcjonuje na dzień dzisiejszy - przekonywał Kowalski.

Z drugiej strony docenił parlamentarne działania Abramowicza w sprawie biznesu.

- Pan poseł prowadzi zespół do spraw patriotyzmu gospodarczego i z tą gospodarką jest bardzo mocno związany - podkreślił wiceprezydent Pracodawców RP.

Zobacz: Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. "Zobaczymy co się z tego wykluje"

Ekspert Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz w rozmowie z money.pl także zaznacza, że rzecznik nie może być powiązany z żadną partią polityczną, ponieważ czasami będzie musiał się narazić swoim kolegom.

Mordasewicz zauważa, że ważna jest również kwestia materialnej niezależności posła Abramowicza.

- Jest pewnym gwarantem, bo jeżeli ktoś jest niezależny materialnie, to nie musi się podporządkowywać, licząc na powrót w szeregi partyjne - tłumaczy ekspert Lewiatana.

A co na to sam zainteresowany?

Adam Abramowicz w rozmowie z money.pl tłumaczy, że zgodnie z zapisami ustawy, mandat posła wygasa automatycznie. Dodatkowo polityk zamierza zrezygnować z działalności partyjnej.

- Rzecznik musi być bezpartyjny, niezależny. Ustawa została tak pomyślana, że jest tylko jedna kadencja, więc rzecznik nie będzie miał motywu do podlizywania się władzy, żeby zostać dłużej. Uważam, że to dobre zapisy - wyjaśnia parlamentarzysta.

Abramowicz przetrze szlaki

Kadencja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ma trwać sześć lat. Poseł Abramowicz zdaje sobie sprawę, że obejmie zupełnie nowe stanowisko.

- Muszę stworzyć urząd od początku, więc pracy będzie bardzo dużo, ale takie wyzwanie podjąłem. Moją ambicją jest stworzyć taki urząd, który przejdzie do historii - mówi śmiało Abramowicz.

Jego głównym zadaniem ma być pilnowanie, by "Konstytucja Biznesu" wprowadzana była w praktyce, a nie tylko na papierze. Obiecuje, że będzie nieugięty w stosunku do urzędników.

- Urzędnicy w Polsce są nie tylko betonowi, ale są też i dobrzy, którzy rozumieją zmiany. Będziemy pokazywali tych dobrych, a ci, którzy nie chcą się dostosować do słów premiera Morawieckiego, mogą paść ofiarą moich działań. Taka jest rzeczywistość. Jeżeli udowodnimy, że urzędnik nie stosuje zasady "co nie jest zabronione, jest dozwolone", nie rozwiązuje wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy, to rzecznik ma mieć możliwość wystąpienia o ukaranie takiego urzędnika i ja to będę robił - zapewnia Abramowicz.

Takimi działaniami polityk PiS może zdobyć przychylność przedsiębiorców. Jeremi Mordasewicz przyznaje, że przedsiębiorcy często borykają się z brakiem życzliwości ze strony pracowników sektora publicznego.

- Ze względów zachowawczych przyjmują najczęściej rozwiązania dla nich najmniej ryzykowne, a często bardzo kosztowne dla przedsiębiorców. To wypacza nie tylko zasady Konstytucji dla Biznesu, ale też Konstytucji Rzeczpospolitej - tłumaczy Mordasewicz i podkreśla, że poziom inwestycji w Polsce w stosunku do PKB pokazuje, że nie ma klimatu do prowadzenia działalności.

Współpraca z biznesem

Jak na razie Abramowicz deklaruje, że będzie trzymać stronę pracodawców, a nie urzędników, czym zdobył sobie przychylność przedsiębiorców.

Poseł PiS rozmawiał już z przedstawicielami organizacji. Jeremi Mordasewicz przyznaje, że polityk wypadł dobrze.

- Uczestniczyłem w spotkaniu z posłem. Był przekonujący, wie, o czym mówi - mówi ekspert Lewiatana i zaznacza, że nie sądzi, aby miał być problem z akceptacją tej kandydatury.

- To jest człowiek, który prowadził własny biznes, ma doświadczenie. Wie, z jakimi bolączkami spotykają się przedsiębiorcy - przekonuje Mordasewicz.

Abramowicz zanim został parlamentarzystą, był jednym z inicjatorów oraz prezesem Zarządu Sieci Detalistów "Nasze Sklepy", która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców.

Był również jednym z założycieli i długoletnim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Był też w radzie Polskiej Izby Handlu.

Poseł PiS jest również przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Uważa, że to z tej działalności dobrze znają go pracodawcy.

- Mój zespół sporo pracy wykonał, więc przedsiębiorcy wiedzieli, co mogę i co sobą reprezentuję - wyjaśnia.

Abramowicz zaznacza, że w pracy rzecznika nie chce jedynie polegać na swoim doświadczeniu. Kluczowy ma być kontakt z przedsiębiorcami.

- Jeśli będę rzecznikiem, to powołam na stałe radę do konsultacji ze wszystkimi organizacjami. Podstawą jest, by rzecznik miał styczność z przedsiębiorcami. Stworzę też portal internetowy. Będzie tak skonstruowany, żeby każdy przedsiębiorca, nawet z najmniejszej miejscowości, z najodleglejszego zakątka Polski, mógł się z nami skontaktować i otrzymać odpowiedź - wyjawia Abramowicz.

Jak pisze na swojej stronie internetowej ministerstwo przedsiębiorczości i technologii, zadania Rzecznika MŚP to przede wszystkim:

*opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorców oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej;

*pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a administracją;

*współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, których celem jest ochrona praw przedsiębiorców z sektora MŚP;

*działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie wykonywania działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przyznała ostatnio, że doskonałą okazją do powołania Rzecznika MŚP byłby przypadający na 21 czerwca Dzień Przedsiębiorcy.

Jeżeli organizacje pracodawców do tego czasu oficjalnie poprą kandydaturę, co uwzględni Rada Dialogu Społecznego, to rekomendacja trafi na biurko premiera Morawieckiego. Jego akceptacja zdaje się być tylko formalnością.

