Polskie firmy mogą stracić przez Amerykanów. W Iranie zainwestowały miliony

Polskie firmy obecne są w Iranie. Niektóre marki są tam bardzo popularne. Jednak amerykańskie sankcje mogą rykoszetem uderzyć w nasze interesy.



Zniesienie sankcji wobec Iranu miało otworzyć drogę polskim firmom do chłonnego i perspektywicznego rynku, na którym dawniej miały wypracowaną pozycję. Decyzja Donalda Trumpa o zerwaniu umowy z Teheranem i przywróceniu embarga może okazać się ciosem w milionowe inwestycje i kontrakty, zwłaszcza tych, którzy chcą robić jednocześnie interesy w obrębie amerykańskiej strefy wpływów.

Prezydent USA ostrzegł inne kraje wciąż utrzymujące stosunki handlowe z Iranem: "Każdy, kto robi interesy z Iranem, nie będzie mógł robić interesów ze Stanami Zjednoczonymi" - grzmiał na Twitterze.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!