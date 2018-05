Saturn znika z rynku. Zmieni barwy na MediaMarkt

Fot. Michal Wozniak/EastNews Wszystkie sklepy Saturn do września będą funkcjonowały już pod marką MediaMarkt.

Liczba marketów MediaMarkt w Polsce znacznie wzrośnie. Do jesieni pod tą marką funkcjonować będą sklepy Saturn.

Obecnie w Polsce działają 22 sklepy Saturn oraz platforma on-line saturn.pl. Sieć MediaMarkt obejmuje 63 placówki handlowe i sklep internetowy mediamarkt.pl. Jak przekonuje właściciel obu marek, decyzja o połączeniu sieci została podjęta na podstawie wnikliwej analizy sytuacji na polskim rynku.

Zwiększenie liczby sklepów MediaMarkt ułatwi klientom dostęp do obsługi posprzedażowej, która obejmuje między innymi bogatą ofertę usług IT i serwisowych. Klienci, którzy zamówią produkty online z osobistym odbiorem w sklepie, będą mogli to zrobić w jednym z 85 marketów MediaMarkt.

- Obie nasze marki zyskały zaufanie polskich konsumentów, o czym świadczą chociażby wysokie pozycje w badaniach konsumenckich i rankingach. Obserwując sytuację na rynku uznaliśmy, że nadszedł czas, aby wykorzystać ten atut i połączyć siły obu brandów. MediaMarkt jest obecny w Polsce już od 20 lat, a więc znacznie dłużej niż Saturn. Dlatego postawiliśmy na markę, która jest najsilniej zakorzeniona w świadomości Polaków – wyjaśnia Marcin Rosati, prezes zarządu MediaMarktSaturn Polska.

Co z pracownikami?

Proces integrowania obu marek zaczął się w maju i ma potrwać do końca września 2018 r. Do tego czasu sklepy Saturn zostaną zastąpione MediaMarktem.

Co to oznacza dla pracowników sieci? Jak przekonuje właściciel - niewiele. Głównie chodzi o zmianę nazwy firmy.

"Klientocentryzm"

"Nowy" MediaMarkt ułatwi zarządzanie aktywnościami operacyjnymi w Polsce oraz zapewni wzrost wydajności i skuteczności dotarcia do konsumentów.

"Projekt ten koresponduje z zasadą klientocentryzmu, którą firma kieruje się w swojej działalności jako partner, codzienny towarzysz i przewodnik konsumenta po cyfrowym świecie" - podaje spółka w komunikacie.

MediaMarkt przejmie wszelkie zobowiązania wobec klientów sieci Saturn. Równolegle z procesem integracji sieć MediaMarkt będzie kontynuowała ekspansję w Polsce i rozwijała strategię sprzedaży wielokanałowej.

