Oferta Viacom odrzucona. W grze o właściciela TVN już tylko Discovery

Koncern Viacom nie kupi Scripps Networks Interactive, właściciela m.in. TVN, choć za jego akcje był gotów płacić gotówką. Właściciele Scripps chcą za to nadal rozmawiać z Discovery Communications.

O tym, że Discovery chce połączyć siły ze Scripps wiadomo od dawna. Fuzja - gdyby rzeczywiście do niej doszło - byłaby jedną z największych tego typu transakcji na przestrzeni ostatnich lat. Mógłby powstać prawdziwy mediowy gigant, łączący najpopularniejsze kanały o tematyce związanej ze stylem życie: HGTV, TLC, Animal Planet, Food Network. Według danych S&P, Discovery jest w tej chwili warte ok. 15 mld dol., a Scripps - ok. 8,8.

Jednak w zeszłym tygodniu okazało się, że na Scripps ochotę ma także inna duża ryba, koncern Viacom. Jeśli to Viacom kupiłby Scripps, powstałby koncern wart niemal 25 mld dol., skupiający nadawców telewizyjnych, sieci kablowe i wytwórnię filmową - Paramount Pictures. Wyceniany na 14,3 mld dolarów Viacom był gotów płacić za udziały Scripps gotówką.

Okazuje się jednak, że to już nieaktualny scenariusz, a Viacom już odpadł w wyścigu. Jak podaje "Financial Times" powołując się na anonimowe źródła, właściciele Scripps odrzucili ofertę koncernu, a wyłączność na rozmowy na Discovery. Żadna z firm nie chce komentować tych doniesień.

Jak zwracają uwagę eksperci, to połączenia Discovery i Scripps Networks Interactive wcale nie musi dojść. Firmy rozmawiały już trzy lata temu, ale właściciele Scripps nie zdecydowali się na połączenie.

Tym razem jednak nadawcy telewizyjni są w gorszej sytuacji. Telewizje płatne tracą subskrybentów, a w siłę rosną nowi gracze, jak Amazon i Netflix.