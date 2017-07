Viacom jest gotów kupić właściciela TVN. Decyzja w najbliższych dniach

Fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

Koncern Viacom włączył się do wyścigu po akcje Scripps Networks Interactive, właściciela m.in. TVN. Za udziały jest gotów płacić gotówką.

Informacje te podał w środę Reuters, powołując się na anonimowe źródła zbliżone do negocjacji. To już kolejne rewelacje na temat właściciela TVN. W zeszłym tygodniu gruchnęła wieść, że Scripps Networks Interactive chce połączyć siły z Discovery Communications.

Fuzja z Discovery byłaby jedną z największych tego typu transakcji i gdyby do niej doszło, to powstałby prawdziwy mediowy gigant. Według danych S&P, Discovery jest w tej chwili warte ok. 15 mld dol., a Scripps - ok. 8,8.

Okazuje się, że kupnem Scripps jest zainteresowana inna gruba ryba, czyli koncern Viacom. Wyceniany na 14,3 mld dol. kombinat telewizyjno - filmowy jest - według źródeł Reutera - gotów zapłacić gotówką. Jeśli to Viacom kupiłby Scripps, powstałby koncern wart niemal 25 mld dol., skupiający nadawców telewizyjnych, sieci kablowe i wytwórnię filmową - Paramount Pictures.

Jak wskazuje Reuters, Discovery w przeciwieństwie do Viacom nie jest skłonny płacić całości gotówką. Tak twierdzi źródło zbliżone do sprawy, które pragnie zastrzec anonimowość. Oficjalnie żadna z wymienionych firm nie komentuje tych doniesień. Decyzje w sprawie fuzji mają zapaść w najbliższych dniach, choć Reuters nie wyklucza, że do transakcji w ogóle może nie dojść.

Reuters nie jest jedynym ważnym medium informującym o zainteresowaniu, jakie Viacom okazuje Scripps. Pisał o tym także "Wall Street Journal".