Sejm na nadzwyczajnym posiedzeniu zajmie się pożarami wysypisk śmieci

W najbliższą środę Sejm zajmie się zmianami w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. To odpowiedź na plagę pożarów wysypisk, które w maju i czerwcu miały miejsce w różnych regionach Polski.

O dodatkowym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 27 czerwca, poinformował na Twitterze wicemarszałek Ryszard Terlecki.

Prezydium Sejmu wyznaczyło termin nadzwyczajnego posiedzenia na środę 27 czerwca. -- Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) 23 czerwca 2018

Małgorzata Kidawa-Błońska potwierdza, że Sejm będzie pracował nad ustawami dotyczącymi pożarów wysypisk śmieci i problemów z tym związanych.

- Jednak te ustawy, które będą procedowane w trybie pilnym, niczego pilnego nie rozwiązują - oceniła - Projekt ustawy dot. inspekcji ochrony środowiska, po uchwaleniu, ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r., a jeden z przepisów nawet w 2020 r., więc gdzie tutaj przymiot pilny - pytała.



Kidawa-Błońska dodała, że na środowym posiedzeniu Sejmu będzie też rozpatrywany "pierwszy z projektów dot. ustawy o odpadach". Zaznaczyła, że jej zdaniem także w przypadku tej ustawy nie było potrzeby, by zwoływać dodatkowe posiedzenie Sejmu.

Branża mówi o celowych podpaleniach

W maju i czerwcu w Polsce składowiska śmieci płonęły wielokrotnie. W ten sposób ich właściciele tanim kosztem pozbywają się odpadów. We wszystkich pożarach z dymem poszły odpady trudne lub niemożliwe do przetworzenia i drogie w składowaniu. Branża mówi o celowych podpaleniach. Tę wersje uwiarygadniają zyski. 50 tys. ton spalonych w Zgierzu to 11 mln zł na czysto.

Na środowym posiedzeniu Sejm zajmie się też pierwszym czytaniem rządowego projektu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. System będzie adresowany do gospodarstw domowych o określonym poziomie dochodów, które nie posiadają innego mieszkania.

