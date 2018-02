Inwestorzy rzucili się na akcje polskiej spółki biotechnologicznej. Lek na raka szpiku dostanie wsparcie

Fot. Selvita Polski innowacyjny lek na raka szpiku ma szansę powstać dzięki nowym środkom

Nowa emisja krakowskiej spółki Selvity sprzedała się na pniu. Od inwestorów przyszły deklaracje, że wykupią całą ofertę i to po cenie maksymalnej. Chętnych było nawet na więcej. Firma dostanie poważny zastrzyk kapitału m.in. na rozwój leku na raka, w którym wykorzystano jeden ze składników Coca-Coli.

Wartość krakowskiego producenta leku na raka szpiku kostnego Selvita wzrosła w tym roku z 398 do 848 mln zł. Co więcej, firma poinformowała właśnie, że bez problemu sprzedała się nowa emisja. Cenę akcji ustalono na 61 zł, czyli na maksymalnym poziomie określonym w ofercie. Popyt przekroczył nawet planowaną wielkość emisji. Gdyby spółka chciała, ściągnęłaby z rynku jeszcze więcej pieniędzy.

- Zainteresowanie ofertą jest bardzo duże. Popyt na akcje po cenie maksymalnej jest wyraźnie wyższy niż liczba dostępnych akcji. Cieszy mnie chęć umocnienia swojej pozycji w akcjonariacie dotychczasowych inwestorów, jak również zainteresowanie ze strony zupełnie nowych funduszy - powiedział Paweł Przewięźlikowski, największy akcjonariusz i prezes Selvity. ­ Oczekiwane wpływy z emisji pozwolą nam w całości zrealizować przedstawioną inwestorom strategię rozwoju Selvity na lata 2017-2021 - dodał.

Łącznie do inwestorów trafi 2,2 mln nowych akcji i spółka dostanie na rozwój 134,2 mln zł. Chodzi głównie o rozwój projektu SEL120.

Notowania akcji Selvity w ciągu ostatniego roku





Zobacz też: Co się dzieje z twoim organizmem, gdy zbyt często bierzesz Ibuprofen?

Związek SEL120 jest odkrytym i rozwiniętym przez Selvitę małocząsteczkowym, selektywnym inhibitorem kinazy CDK8, który może znaleźć zastosowanie w leczeniu przede wszystkim w ostrej białaczki szpikowej, ale także guzów litych m.in. raka jelita grubego, czy raka sutka.

W rozwoju tego leku polska spółka zyskała poważnego partnera, jakim jest Leukemia & Lymphoma Society (LLS) - największa na świecie fundacja z USA, której celem jest walka z nowotworami krwi.

Środki z emisji wystarczą na pierwszą fazę badań klinicznych oraz podpisanie kontraktu partneringowego w drugiej fazie badań klinicznych. I to na warunkach kilkukrotnie lepszych niż w przypadku skomercjalizowanego w marcu 2017 r. wcześniejszego projektu SEL24 - również innowacyjnego leku na ostrą białaczkę szpikową.

Lek na bazie Coca-Coli

Zawarta wówczas z jednym z 40 największych koncernów farmaceutycznych na świecie - włoską Grupą Menarini - umowa dotycząca projektu SEL24, zagwarantowała Selvicie 20,3 mln zł płatności z góry, a łączna wartość kontraktu (wliczając refundację kosztów badań i ochrony patentowej) wyniosła 379 mln zł.

Co ciekawe projekt cząstki SEL24 powstał na bazie substancji, która w rozcieńczonej formie stosowana jest m.in. w Coca-Coli i nadaje napojowi m.in. właściwości odrdzewiacza. By uzyskać końcową cząsteczkę, która w marcu 2017 r. trafiła do pacjentów z nowotworem szpiku w ramach pierwszej fazy badań klinicznych, potrzebna była praca 101 naukowców.

Selvita dzięki pozyskanym pieniądzom ma zamiar sprzedawać jedne projekt rocznie w latach 2018-2020, w tym: w 2018 r. w obszarze terapii celowanych w fazie odkrycia lub przedklinicznej, w 2019 r. w obszarze immunometabolizmu w fazie przedklinicznej lub klinicznej, w 2020 r. w obszarze immuno-onkologii w fazie klinicznej;

Łączne nakłady finansowe związane z planami inwestycyjnymi na lata 2017-2021 wyniosą ok. 390 mln zł. Ok. 130 mln zł Selvita pokryje ze środków uzyskanych z zakończonej emisji akcji serii H, a pozostałą kwotę z grantów oraz środków własnych.

Kapitał od inwestorów zostanie przeznaczony wyłącznie na rozwój segmentu innowacyjnego i rozwijanych w jego ramach projektów w obszarze onkologii - łączne planowane wydatki na obszary związane z badaniami i rozwojem wyniosą do roku 2021 ok. 290 mln zł, co oznacza, że środki pozyskane od inwestorów pokryją mniej niż połowę tej kwoty.

Priorytetowe będą dwa projekty rozwojowe: SEL24 (rozwój kliniczny we współpracy z Menarini Group), który nie wymaga już więcej nakładów kapitałowych oraz SEL120. W tym drugim przypadku Selvita samodzielnie chce realizować fazy pierwszą i drugą badań klinicznych i dalej komercjalizować projekt.

Równolegle prowadzone będą prace nad odkryciem i rozwojem cząsteczek i leków biologicznych w ramach trzech istniejących platform: terapii celowanych, metabolizmu komórek nowotworowych i immunometabolizmu oraz immuno-onkologii. Ponadto Spółka planuje uzupełnić portfolio badawczo-rozwojowe o projekty terapeutyczne na bazie substancji biologicznych poprzez kompleksową budowę nowej platformy rozwoju leków.

Przydział akcji już wkrótce

Dla inwestorów instytucjonalnych przeznaczone będzie 2.172.565 nowych akcji, a dla Inwestorów Indywidualnych 27.435 akcji. Zapisy dla tych drugich skończyły się już 14 lutego 2018 r. Inwestorzy Instytucjonalni mają szansę zapisać się na akcje między 19 a 21 lutego. Akcje zostaną przydzielone do 26 lutego br.

Współoferującymi w ofercie są Vestor Dom Maklerski oraz Bank Zachodni WBK.

Selvita jest jedną z największych w Europie, firmą biotechnologiczną działającą w obszarze odkrywania i rozwoju leków stosowanych w obszarze onkologicznym. Zajmuje się również świadczeniem laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych na zlecenie farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych firm z całego świata. Poprzez spółkę zależną - Ardigen - tworzy zaawansowane rozwiązania bioinformatyczne.

Selvita została założona w 2007 r. Obecnie zatrudnia ponad 430 pracowników, z których ok. 1/3 posiada stopień doktora. Główna siedziba Spółki i laboratoria mieszczą się w Krakowie; drugi oddział laboratoryjny znajduje się w Poznaniu. Selvita posiada biura w największych ośrodkach biotechnologicznych na świecie, w Regionie Bostonu i Regionie San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

W obszarze badań nad chorobami nowotworowymi Spółka współpracuje m.in. z renomowanymi spółkami zagranicznymi H3 Biomedicine, Merck, Menarini Group, jak również z fundacją The Leukemia and Lymphoma Society.

W 2011 r. Selvita debiutowała na rynku NewConnect. Od roku 2014 notowana jest na głównym rynku GPW. W marcu 2017 r. weszła w skład indeksu sWIG80.