Znana sieć sklepów w poważnych tarapatach. Abc straciła 128 placówek

Sieć abc w ostatnich latach rozwijała się bardzo dynamicznie. Okazało się jednak, że klienci coraz częściej wybierają bardziej nowoczesne i większe placówki. Dlatego pod koniec zeszłego roku sieć zaczęła się kurczyć.

Ze szczegółowej analizy wyników finansowych za 2017 r. opublikowanych przez Grupę Eurocash wynika, że dokładnie o 128 sklepów zmniejszyła się w ostatnim kwartale franczyzowa sieć abc – informuje portal handelextra.pl.

Warto podkreślić, że Eurocash stworzyła tę akurat sieć w oparciu o tzw. luźną franczyzę. Takie mniej sztywne zasady i wymagania co do operatorów pozwoliły na szybki jej rozrost. Jednak na dłuższym dystansie okazało się to być minusem przedsięwzięcia.

Pierwsze sygnały świadczące o kłopotach z dalszym jej dobrym funkcjonowaniem pojawiły się już kilka miesięcy temu. Wtedy Eurocash zlikwidowała nawet stanowisko dyrektora tej sieci i zwolniła zaangażowanego w jej tworzenie Łukasza Chadego.

Cytowany przez handelextra.pl Jan Domański, rzecznik prasowy Grupy Eurocash zapewnia, że to przejściowe kłopoty. - Rozwój naszych poszczególnych sieci franczyzowych potwierdza profesjonalizację rynku niezależnych sklepów spożywczych. Po dynamicznej ekspansji sieci Abc w poprzednich dwóch latach, w 2017 r. skupiliśmy się przede wszystkim na zapewnieniu konkurencyjności tych sklepów na rynku - wyjaśnia.

Zdaniem Domańskiego na rynku widać gołym okiem, że konsument wybierając sklep coraz częściej wybiera nowoczesny, z dogodną lokalizacją i kompleksową ofertą, o nieco większej powierzchni.

Rzecznik zapewnia też, że obecnie priorytetem Grupy nie jest dalsza rosnąca liczba otwarć, a rozwój innych nowych konceptów wdrażanych w innych sieciach. Przykładem ma być tu między innymi Faktoria Win czy Piwne Terytoria, które mają być świeżą odsłona sprzedaży wina i piw rzemieślniczych w lokalnych sklepikach.

Sukcesy w innych obszarach potwierdzają też dane z wyników finansowych Eurocash. Okazuje się, że tylko w trzech ostatnich miesiącach roku Grupie udało się otworzyć 72 placówki w tzw. twardej franczyzie pod szyldem Delikatesy Centrum.

Dobrze też sprawuje się sieć Groszek, która urosła w tym samym czasie o 38 nowych sklepów. Pytanie jak na podobne wzrosty w tym roku mogą wpłynąć przepisy związane z zakazem handlu.

Przypomnijmy w niedzielę 11 marca zadziała on po raz pierwszy. Większość sklepów w ten dzień będzie zamknięta. Działać będą mogły m.in. małe sklepiki (i te zrzeszone w sieciach franczyzowych), za ladą których staną właściciele, sklepy na stacjach benzynowych i na dworcach. Będzie też można kupować przez internet. Przepisy w tej kwestii są dość zawiłe. Tak samo zawiłe jest to, w które niedziele handel będzie zakazany.



W tym roku mają to być teoretycznie dwie niedziele w miesiącu.