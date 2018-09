Śląsk się zmienia. Priorytetem rozwój kolei w regionie

- Od roku pracujemy nad tym, jak powinna wyglądać komunikacja publiczna na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Jednym z głównych zadań jakie przed sobą stawiamy jest stworzenie kolei aglomeracyjnej - powiedział mone.pl Kazimierz Karolczak, prezes zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- Prace są na wstępnym poziomie. Zleciliśmy Politechnice Śląskiej przygotowane koncepcji takiego systemu transportu w aglomeracji. Część producentów taboru złożyła swoje listy intencyjne. Wśród chętnych do realizacji tej inwestycji jest m.in. firma Alstom – powiedział w trakcie rozmowy z money.pl prezes zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak.

Ekspert tłumaczył podczas kongresu Impact Mobility Reolution'18, że niedługo przyjdzie czas na dyskusję publiczną z mieszkańcami Śląska, o tym jak chcą podróżować.

- Pamiętajmy, że mieszkańcy bardzo często w jednym miejscu mieszkają, a w zupełnie innym pracują. Zadaniem transportu publicznego jest odpowiadanie na tego typu potrzeby. Nie chcemy, by nasi mieszkańcy byli zdani wyłącznie na swoje prywatne auta – wyjaśniał Kazimierz Karolczak.

W maju tego roku pojawił się pomysł, aby na Śląsku zbudować metro. Zadania miałaby się podjąć firma Alstom. Byłaby to w pełni zautomatyzowana infrastruktura naziemna. Wedle wstępnych założeń, mieszkańcy Śląska dostaliby taką kolejkę do użytku za ok. czterech lat.