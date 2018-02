Walka ze smogiem. Koleje szykują darmowe przejazdy

Fot. mat. prasowe Koleje Dolnośląskie Kierowcy mogą za darmo przesiąść się z samochodów do pociągów.

Smog znowu daje się we znaki. Szczególnie na południu Polski. Władze na Śląsku i Dolnym Śląsku zachęcają kierowców do zamiany samochodu na pociąg. Jeśli jakość powietrza będzie zła, przejadą za darmo.

Ze względu na prognozowaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bardzo złą jakość powietrza w dolinach beskidzkich na dzień 19 lutego Koleje Śląskie wprowadziły bezpłatne przejazdy dla kierowców.

"Aby skorzystać z bezpłatnego przejazdu Kolejami Śląskimi, wystarczy podczas kontroli biletów okazać ważny dowód rejestracyjny. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji akcji, w tym roku nie trzeba być właścicielem pojazdu. Każdy kierowca może zabrać w podróż jedną osobę towarzyszącą" - czytamy w komunikacie przewoźnika z Katowic.

Bezpłatne przejazdy obowiązują na całej sieci Kolei Śląskich, z wyłączeniem odcinka przygranicznego Chałupki - Bohumin oraz pociągów Ornak na odcinku Żywiec - Zakopane.

Możliwość bezpłatnych przejazdów będzie obowiązywać przez cały dzień, czyli od godziny 00:01 do 24:00 w poniedziałek 19 lutego.

Koleje Śląskie nie wykluczają przedłużenia akcji na kolejne dni. Mają o tym informować każdorazowo oddzielnym komunikatem.

Z podobną inicjatywą wyszły Koleje Dolnośląskie. Na wniosek Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzego Michalaka zostaną wprowadzone bezpłatne przejazdy w ramach aglomeracji wrocławskiej. Oczywiście w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Wrocław miał najgorsze powietrze nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu było wielokrotnie przekroczone.

Koleje Dolnośląskie w przeciwieństwie do odpowiednika ze Śląska nie ograniczają się do jednego konkretnego dnia. Ogłosiły, że darmowe przejazdy obowiązują we wszystkie dni, kiedy prognozowana wartość stężenia pyłu PM10 przekroczy 141 mikrogramów na metr sześcienny.

"Informacje o darmowych przejazdach podróżni znajdą na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich oraz w mediach społecznościowych przewoźnika" - czytamy w komunikacie.

- Zdajemy sobie sprawę, że to nie samochody w głównej mierze przyczyniają się do złego stanu powietrza w naszych miastach, jednak spaliny samochodów jeszcze pogarszają jego jakość. Według Zarządu Województwa Dolnośląskiego, jeżeli można w jakikolwiek sposób poprawić komfort życia w ramach aglomeracji wrocławskiej, choćby przez zmniejszenie liczby samochodów na ulicach, należy podjąć odpowiednie decyzje - zaznacza Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego.