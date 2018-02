Duży sukces polskiego producenta autobusów. Niemcy ponownie wybierają Solarisa

Fot. EAST NEWS Łącznie w całych Niemczech jeździ już ponad 3 tys. pojazdów ze znaczkiem Solarisa.

Choć to nasz zachodni sąsiad jest europejskim liderem produkcji autobusów, to władze Dusseldorfu zdecydowały się na zakup polskich pojazdów. Na zachód pojadą 74 najnowocześniejsze Urbino 18.

Zgodnie z oświadczeniem spółki z Bolechowa kontrakt z tym niemieckim miastem jest jednym z większych zamówień ich miejskich przegubowców. Warto jednak odnotować, o czym przypomina PAP, że u naszych zachodnich sąsiadów polskie autobusy można też spotkać m.in. w Dortmundzie i Lipsku.

Łącznie w całych Niemczech jeździ już ponad 3 tys. pojazdów ze znaczkiem Solarisa. Niestety firma nie ujawnił w komunikacie wartości tego najnowszego kontraktu. Widać jednak wyraźnie, że trwa dobra passa polskiej firmy. Zaledwie przed miesiącem firma poinformowała, że sprzeda do Brukseli 25 przegubowych elektryków.

Jak już pisaliśmy w money.pl miniony rok był rekordowy dla spółki Solaris Bus & Coach pod względem wyprodukowanych autobusów. Będzie ich łącznie ponad 1,4 tys. sztuk. We wrześniu, tylko na rynku polskim, wielkopolski producent podpisał umowy na dostarczenie 107 autobusów.

Spółka jeszcze w grudniu informowała, że na podstawie podpisanych umów Solarisy pojadą m.in. do Poznania, Stalowej Woli, Lublina i Mielca. Co piąty pojazd ma być wyposażony w napęd alternatywny.

Stalowa Wola zakupiła 10 autobusów elektrycznych, oraz infrastrukturę potrzebną do ich ładowania. Trzy hybrydowe autobusy trafią Czechowic-Dziedzic. W listopadzie spółka podpisała także kontrakt na dostarczenie 37 autobusów nowej generacji dla MPK Poznań.

O czym również pisaliśmy w money.pl jeszcze w tym roku do czeskiej Ostrawy przyjadą 24 nowe Solarisy Urbino 12 CNG. Pozostałych 16 dostarczonych zostanie w pierwszym kwartale 2019 roku. To drugie co do wielkości zamówienie na pojazdy napędzane na sprężony gaz ziemny w Czechach w historii polskiego producenta.

Solaris Bus & Coach S.A. jest europejskim liderem w zakresie produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej: autobusów, trolejbusów i tramwajów, a także czołowym producentem w Europie w zakresie projektowania i budowy autobusów z napędem elektrycznym.

Od momentu uruchomienia produkcji w 1996 roku fabrykę w Bolechowie pod Poznaniem opuściło już blisko 15 tys. pojazdów. Jeżdżą one po drogach 32 krajów.