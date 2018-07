Split payment. Uwaga na rodzaj rachunku

Fot. Shutterstock/bleakstar Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że rodzaj rachunku ma znaczenie przez split payment.

Ministerstwo Finansów przypomina, że przelew w podzielonej płatności nie jest możliwy na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

W specjalnym komunikacie na temat mechanizmu podzielnej płatności resort podkreśla, że zapłata w podwójnej płatności może być zrealizowana tylko na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub imienny w SKOK. Rachunek taki musi być otwarty w związku z działalnością gospodarczą.

„Tylko do takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek przeznaczony dla rozliczeń w mechanizmie podzielnej płatności” – czytamy w komunikacie.

Co to oznacza? Jeśli nabywca towaru lub usługi dokona przelewu typu split payement na rachunek wskazany przez kontrahenta, a ten będzie kontem typu ROR, to wtedy taki przelew zostanie odrzucony.

Split payment. Zysk dla budżetu, ogromne koszty dla firm

Mechanizm split payment obowiązuje od początku tego miesiąca. wprowadza sposób płatności za usługi i towary polegający na wpłacie kwoty netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy, a kwoty VAT na specjalny, oddzielny rachunek VAT. Zadaniem banków i SKOK-ów jest przydzielenie każdemu przedsiębiorcy bezpłatnego rachunku VAT przed wejściem ustawy w życie, a także automatyczne dzielenie płatności, gdy nabywca płaci za oferowaną przez przedsiębiorcę usługę lub towar metodą split payment. Split payment dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych przelewem w złotówkach.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorcy wykorzystywane są do rozliczeń z urzędem skarbowym oraz do zapłaty podatku VAT w ramach transakcji z kontrahentami. W celu uwolnienia środków zebranych na rachunku VAT przedsiębiorca może wystosować wniosek do organu podatkowego, który zostanie rozpatrzony w ciągu 60 dni.

