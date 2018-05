Nadchodzą żniwa dla stacji paliw. Sprzedaż idzie na rekord

Fot. Piotr Jedzura/REPORTER/East News Cysterny PKN Orlen transportujące paliwo.

Lato to okres, kiedy sprzedaż paliw jest największa. W tym roku, przez wysokie ceny, statystyki mogą być wyjątkowo dobre dla największych państwowych koncernów. Kosztem kierowców do budżetu popłynie dużo pieniędzy.

Szykują się żniwa dla stacji paliw i wyjątkowo drogie wakacje z punktu widzenia kierowców. Wiosna i przede wszystkim lato to okres, gdy sprzedaż paliw w związku m.in. z wyjazdami wakacyjnymi i częstszymi podróżami jest większa niż w pozostałych miesiącach roku. Ten rok może być pod tym względem wyjątkowy, bo takich cen na dystrybutorach jak teraz już dawno nie było.

Najnowsze dane GUS na temat sprzedaży detalicznej pokazały, że paliwa są tą kategorią, której sprzedaż w kwietniu rosła w skali roku najmocniej - w tempie prawie 14 proc. A to dopiero początek sezonu wyjazdów.

Statystyki poprzednich lat pokazują, że na wiosnę i lato sprzedaż zawsze rośnie. Szczyt osiąga zazwyczaj na koniec lata - we wrześniu.

Sprzedaż paliw (zmiana w procentach względem końcówki 2006 roku)





źródło: opracowanie money.pl na podstawie danych GUS

Najgorszy czas dla kierowców

Biorąc pod uwagę fakt, że już w kwietniu sprzedaż paliw jest na poziomie ubiegłorocznego maksimum, można oczekiwać, że może osiągnąć rekordowe poziomy z 2012-2013 roku. Sprzyjać temu będą za pewne podwyżki cen na stacjach. Trudno bowiem oczekiwać, że kierowcy ze względu na drogie paliwa ograniczą tankowanie.

Jak relacjonują eksperci Biura Maklerskiego Reflex, największe podwyżki są w przypadku oleju napędowego, który od marca podrożał już blisko 12 proc. (około 53 groszy na litrze). Ceny benzyny 95-oktanowej wzrosły blisko 11 proc. (49 groszy), a autogazu o 7 proc. (15 groszy). Tym samym na większości stacji płacimy za najpopularniejszą Pb95 powyżej 5 zł.

- W negatywnym scenariuszu ceny ropy naftowej w okresie wakacyjnym mogą wzrosnąć nawet do 90 dolarów za baryłkę. Wtedy przyjdzie nam płacić za olej napędowy i benzynę o około 30-40 groszy więcej na litrze - ostrzega Rafał Zywert, analityk BM Reflex. W takim przypadku za litr benzyny trzeba będzie wydać około 5,40 zł.

Wielu kierowców może nie pamiętać, kiedy ostatnio płacili tyle za litr benzyny. Statystyki pokazują, że taka sytuacja miała miejsce ostatnio w wakacje 2014 roku.

Średnia cena benzyny w Polsce





źródło: Auto Centrum

Najlepszy czas dla koncernów paliwowych

Wakacje to dla kierowców okres większych wydatków. Na tym korzystają stacje paliw, dla których wtedy sprzedaż jest najwyższa. Dobrze widać to po wynikach największego polskiego koncernu - państwowego PKN Orlen.

Sprzedaż detaliczna grupy PKN Orlen (w tysiącach ton)





źródło: PKN Orlen

Orlen w trzecim kwartale ubiegłego roku sprzedał w detalu 2,3 mld ton paliw. Ze sprawozdania finansowego za tamten okres wynika, że w tym segmencie przychody ze sprzedaży sięgały prawie 25,5 mld zł. Dało to na czysto 1,2 mld zł zysku netto.

Podobną zależność można zauważyć w drugim największych koncernie - państwowym Lotosie. Tam w trzecim kwartale ubiegłego roku w segmencie produkcji i handlu sprzedaż benzyny była na poziomie 421 tys. ton i 1,46 mln ton oleju napędowego. Z tego w detalu - 320 ton. Przyniosło to ponad 1,5 mld zł przychodu.

Ostatecznie z paliwowych żniw część skapnie także do budżetu państwa. Podatek akcyzowy, opłata paliwowa i podatek VAT to w przypadku benzyny około 55 proc. ceny paliwa. To oznacza, że z litra sprzedanej Pb95 za 5 zł do wspólnej kasy powinno trafić około 2,75 zł. Z każdego miliarda sprzedaży przypada więc na dochody państwa ponad 500 mln zł.

Co składa się na cenę paliwa?





źródło: POPiHN

