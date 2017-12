Oto, jak pieniądze z Unii Europejskiej zmieniły Polskę. Lista zakończonych projektów jest imponująca

Fot. Jacek Bereźnicki Drogi, szkoły, szpitale - to tylko kilka przykładów zakończonych inwestycji ze środków unijnych

28 miliardów euro, 3,5 tysiąca inwestycji w całej Polsce. To statystyka tylko jednego unijnego programu. Lista zakończonych modernizacji doskonale pokazuje, jak Unia Europejska zmieniła Polskę. I pokazuje, czy warto w niej być. Komisja Europejska przelała Polsce ostatnie pieniądze z programu Infrastruktura i Środowisko za lata 2007 - 2013. Dostaliśmy pełną kwotę, co oznacza, że Komisja nie ma zastrzeżeń do wydatków.

1417 kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. W tym A1 z łodzi do Gdańska, autostrada Wrocławia, czy S3 od Gorzowa Wielkopolskiego do Nowej Soli. Przebudowa 8 najważniejszych lotnisk w Polsce. We Wrocławiu, Gdańsku, Rzeszowie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Krakowie oraz Warszawie. Do tego 1200 kilometrów linii kolejowych i 440 sztuk wagonów oraz całych zespołów trakcyjnych. 15 tys. kilometrów sieci kanalizacyjnej, 2,5 tys. kilometrów sieci gazociągów i termomodernizacja 570 obiektów. W tym szpitali i szkół. To nie lista sukcesów żadnego z poprzednich rządów. To lista projektów, które udało się zakończyć dzięki pieniądzom z programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2007-2013.

22 i 28 grudnia do Polski wpłynęło w dwóch transzach w sumie ponad 1,4 mld euro. To płatność końcowa ze strony Komisji Europejskiej i ostateczne rozliczenie właśnie tego programu. O przelewach poinformowało Ministerstwo Rozwoju.

- Płatność oznacza, że z sukcesem udało się zakończyć realizację największego programu polityki spójności w historii Unii Europejskiej – tłumaczy wiceminister rozwoju Witold Słowik, który jest cytowany w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Dlaczego pieniądze do Polski trafiły właśnie teraz? Wszystko przez sposób rozliczania środków. - W trakcie realizacji Komisja Europejska refunduje nam 95 proc. wydatków. Pozostałe 5 proc. wypłaca już po zamknięciu programu i sprawdzeniu, czy nie było jakichś nieprawidłowości - wyjaśnia wiceminister.

Jak przypomina resort rozwoju, Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 był największym w historii UE programem operacyjnym polityki spójności.

W sumie Polska wydała 28 mld euro na 3,5 tys. inwestycji. To drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska, energetyka, zdrowie, kultura, szkolnictwo wyższe. Przykłady? Można mnożyć.

To te środki pozwoliły na konserwację Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej. W ten sposób udało się ocalić przed utratą unikatowe zbiory biblioteczne. To również z tych pieniędzy powstawało Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.