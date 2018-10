Strajk w LOT. Atmosfera wciąż jest napięta, ale jest szansa na porozumienie

Do money.pl dotarły anonimowe sygnały, że strajkujący pracownicy LOT-u są bliscy ugody z władzami spółki. Kończące strajk porozumienie miałoby być podpisane jeszcze we wtorek. O komentarz zwróciliśmy się do Piotra Szumlewicza, przewodniczącego mazowieckich struktur OPZZ.

- To prezes Milczarski doprowadził do konfliktu i teraz firma musi cofnąć negatywne skutki jego działań. Jeżeli firma naprawdę chce porozumienia, to jeszcze we wtorek uda się je osiągnąć - mówi Szumlewicz. - Osobiście wydaje mi się, że będzie porozumienie, ale tam jest tak napięta atmosfera, że iskra może wywołać lawinę - zastrzega.