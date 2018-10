Strajk w LOT. Związkowcy chcą się zwrócić do ONZ przeciw rządowi

Fot. Rafal Oleksiewicz Porozumienia nie ma, ma być za to skarga do agendy ONZ

Zarząd LOT pozostaje przy swoim, choć tym razem nie stosuje przynajmniej gróźb - brzmi nowe oświadczenie związkowców. Strajkujący mówią, że tracą już cierpliwość i chcą się zwrócić do agendy ONZ. Ale nie chcą już skarżyć władz LOT-u, a polski rząd. Jak mówią, za bezczynność.



- Zarząd LOT przesłał ten sam projekt porozumienia, który został przedstawiony już w poniedziałek. Różnica polega jedynie na tym, że tym razem obyło się bez gróźb - brzmi środowe oświadczenie Międzynarodowego Komitetu Strajkowego. Strajkujący i zarząd po wtorkowym zawieszeniu rozmów w środę znów próbowali się dogadać. I znów bezskutecznie.

Związkowcy poinformowali, że w tej sytuacji nie widzą innego rozwiązania, jak umiędzynarodowienie sporu. - Wobec bezczynności organów stosujących prawo jesteśmy zmuszeni zwrócić się o pomoc do Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli do agendy ONZ - informują związkowcy. Skarga jest skierowana więc nie przeciwko władzom LOT, lecz przeciwko rządowi polskiemu. Bo ten miał nie reagować na łamanie prawa. - Składamy skargę do Komitetu Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy o naruszeniu konwencji dotyczącej wolności związkowych - mówią związkowcy.

- Chodzi na przykład prawo do zrzeszania się. Zarząd LOT bezprawnie przeprowadzał ankiety dotyczące przynależności pracowników do związków zawodowych, a także sporządził listę najbardziej aktywnych członków związków zawodowych. Zarząd LOT ingerował też w przeprowadzenie referendum strajkowego i bezprawnie rozwiązał umowę o pracę strajkującym - wyliczają związkowcy.

Podkreślają też, że "w trakcie negocjacji strajkowych zarząd stosował groźby pod adresem Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego i jego negocjatora".

Strajk w LOT trwa od 18 października. Piloci i załogi samolotów protestują m.in. przeciw warunkom pracy i przeciw polityce zarządu wobec związkowców w firmie.

