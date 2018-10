Strajk w LOT przedłużony. Wtorkowe rozmowy z władzami przerwane

Tym samym strajk zostaje przedłużony do środy do godziny 22.30. Powód? "Groźby kierowane w trakcie dzisiejszych negocjacji pod adresem strony związkowej i jej negocjatora" - poinformował szef Związku Zawodowego Pilotów Komunikacyjnych PLL LOT Adam Rzeszot

Grozić związkowcom miał Bartosz Piechota, który został upoważniony do rozmów z ramienia LOT-u.

"To dzisiejsze, a także wczorajsze zachowanie zarządu, polegające na bezprawnym pytaniu i nagrywaniu pracowników przywracanych do pracy, świadczy o prawdziwych jego intencjach" - czytamy w komunikacie Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego. Strajkujący związkowcy dodają, że są gotowi wrócić do rozmów, ale pod warunkiem zmiany negocjatora ze strony LOT-u.