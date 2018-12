Straż Graniczna kupuje mundury bojowe. W przyszłym roku planuje przyjąć blisko 600 funkcjonariuszy

Maksymalnie do 7 mln zł ma w przybliżeniu kosztować 11,7 tys. nowych mundurów dla funkcjonariuszy, zamówionych przez Straż Graniczną. Będą to zestawy polowe oraz polowe w wersji letniej - wynika z dokumentów przetargowych.

Zamówienie podzielone zostało na 3 etapy. Pierwsze mundury mają trafić do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie do 15 marca 2019 roku. Stan umundurowania polowego uzupełni tam 3,5 tys. kompletów. Wycena to 2,15 mln zł, z czego 1,6 mln zł to koszt dostawy w ramach – wynika z dokumentów.