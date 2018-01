Nieoficjalnie: Anna Streżyńska pożegnała się z pracownikami ministerstwa

Fot. Grzegorz Krzyzewski/REPORTER Nazwisko Streżyńskeij jest wymieniane w kontekście rekonstrukcji od miesięcy

Minister cyfryzacji Anna Streżyńska miała się pożegnać ze współpracownikami w resorcie. O tym, że szefowa ministerstwa cyfryzacji nie przetrwa rekonstrukcji, mówiło się od dawna.

Niestety nie udało nam się potwierdzić tych nieoficjalnych informacji. Rzecznik ministerstwa Karol Manys ma wyłączony telefon. Biuro prasowe nie potwierdza, ani nie zaprzecza. Odsyła za to do rzecznika.

Samo ministerstwo Ministerstwo cyfryzacji - według źródeł Wirtualnej Polski - nie zostanie zlikwidowane. Na jego czele ma stanąć jeden z obecnych wiceministrów. Według naszych źródeł zbliżonych do rządu, Streżyńską zastąpi Krzysztof Szubert, który dotąd był wiceministrem odpowiedzialnym za sprawy międzynarodowe. Jednocześnie Szubert sprawował funkcję pełnomocnika rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego.

Jako ewentualny następca wymieniany jest też wiceminister finansów Piotr Nowak.

- Jestem jedynym bezpartyjnym ministrem - mówiła pod koniec października w rozmowie z money.pl. Już wtedy jej nazwisko pojawiało się w kontekście rekonstrukcji rządu. Kiedy pytaliśmy, czy jest już spakowana, urzędnicy ministerstwa odpowiadali, że jest zbyt zajęta, by myśleć o dymisji. Dodawała też, że dla niej ważne jest, by "robić coś pożytecznego, a nie żeby piastować stanowisko ministra".

Streżyńska należała do najwyżej ocenianych ministrów rządu PiS. Kompetentna, pracowita, prawdziwy fachowiec - takie opinie na jej temat pojawiają się najczęściej. Gdy pojawiły się pogłoski o jej możliwym odwołaniu, Internauci odpalili kampanię #CyfrowePoparcie. Organizatorzy chcieli, by wyrazy poparcia trafiły do skrzynki kancelarii Beaty Szydło. W ciągu miesiąca taki apel do byłej premier wysłało ponad 1,1 tys. internautów.