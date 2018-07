Susza i afrykański pomór świń. Polska poprosi Unię o pomoc

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Wysokość szkód wywołanych przez susze jest wciąż szacowana

W najbliższy poniedziałek minister rolnictwa Jan Ardanowski będzie w Brukseli i wiele wskazuje na to, że wykorzysta tę okazję, by porozmawiać o unijnej pomocy dla Polski, która walczy ze skutkami suszy i afrykańskiego pomoru świń.

Polska zwróci się do Komisji Europejskiej o wsparcie dla rolników w związku z suszą, jaka nawiedziła kraj – informuje PAP. Z wiadomości Agencji wynika, że minister rolnictwa Jan Ardanowski ma poruszyć ten temat na poniedziałkowych spotkaniach w Brukseli.

Szkody, które ponieśli rolnicy w związku z suszą, są wciąż szacowane. Resort prosi o zgłaszanie ich do końca przyszłego tygodnia. Ministerstwo rolnictwa apeluje o zgłaszanie strat do końca przyszłego tygodnia. Według dotychczas przekazanych do resortu danych wynika, że szkody poniosło ponad 66,3 tys. gospodarstw rolnych, a powierzchnia upraw nią dotkniętych oszacowano na ponad 1,2 mln hektarów.

Polska ma zaapelować do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków wsparcia ze Wspólnej Polityki Rolnej, wynika z informacji Agencji.

ASF wciąż nieopanowany

Z informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł dyplomatycznych wynika, że minister będzie też rozmawiał z Vytenisem Andriukaitisem , komisarzem ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności na temat afrykańskiego pomoru świń (ASF), który rozprzestrzenia się na terytorium Polski oraz innych krajów naszego regionu.

Wirus ASF jest nieszkodliwy dla ludzi, ale śmiertelny dla świń i powoduje duże straty materialne. Choroba jest przenoszona głównie przez dziki.

Wirus ASF pojawił się w Polsce w lutym 2014 r i od tego czasu wykryto u nas 108 ognisk tej choroby u świń i 1 730 przypadków u dzików. Ekspansja tej choroby u dzików nastąpiła pod koniec listopada ub.r., gdy wirus przekroczył granicę Wisły. Dotychczas wirus ASF u świń ujawniono na terenie województw wschodnich (podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego).

Polska domagała się wsparcia już wcześniej. Poprzedni minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel informował na początku roku, że trwają negocjacje z KE w sprawie wspófinansowania bioasekuracji. Przepisy w tej sprawie weszły w życie pod koniec lutego.

