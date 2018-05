Świetna wiadomość dla posiadających kredyty. Raty jeszcze długo pozostaną niskie

Fot. Tomasz Gzell

Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie to niejedyna dobra wiadomość dla milionów posiadaczy kredytów. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powtórzył, że mogą pozostać na historycznie niskim poziomie nawet do 2020 r.

Dzięki dzisiejszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej główna stopa referencyjna nadal wynosi 1,5 proc. To właśnie ona najbardziej interesuje osoby zadłużone w bankach, ponieważ bezpośrednio wpływa na wysokość stawki WIBOR, która z kolei wchodzi w skład oprocentowania kredytów. O tym, że nawet niewielka podwyżka wartości stopy referencyjnej mogłaby kosztować zadłużonych od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie pisaliśmy już w money.pl pod koniec 2017 r.

Nic nie wskazuje jednak, by do takiej sytuacji mogło dojść w ciągu kolejnego półtora roku. - Raczej na pewno do końca tego roku i przez cały następny rok nie będzie powodów, żeby zmieniać poziom stóp procentowych, a może dłużej – myślę o 2020 roku - mówił podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego.

Co dalej?

Jak wyjaśniał, dobra koniunktura wspiera taki kierunek działania. Pogorszenie sytuacji gospodarczej także nie zmusi RPP do podniesienia stóp. Jeśli bowiem koniunktura będzie mniej sprzyjająca, podwyższanie stóp procentowych, w jego ocenie byłoby "nieadekwatne". Gorzej jeśli inflacja, która i jest wyjątkowa niska, zacznie spadać, bo RPP nie będzie miała pola manewru. - Nie bardzo jest jak obniżać stopy - przyznał otwarcie Glapiński.

Szef NBP odmówił bezpośredniego komentarza ws. kursu złotego. Zapewnił tylko, że Rada go monitoruje i nie widzi powodu do niepokoju, ponieważ bilans handlu zagranicznego utrzymuje się za zadowalającym poziomie. Spadek wartości naszej waluty w stosunku do dolara uzasadnił decyzjami podjętymi za oceanem.

Co ciekawe uchodzący za najbardziej "jastrzębio" nastawionego członka RPP dr Kamil Zubelewicz zgodził się ze słowami prezesa dot. utrzymania niskich stóp procentowych. - Prawdopodobnie będą stabilne nie tylko końca 2019 r., ale nawet dłużej - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Inne stopy procentowe

Stopa lombardowa (2,5 proc.) to koszt, po jakim banki komercyjne mogą zaciągnąć kredyt w banku centralnym, stopa depozytowa (0,5 proc.) to oprocentowanie jednodniowych depozytów banków komercyjnych w banku centralnym, a stopa redyskonta weksli (1,5 proc.) to stopa skupu przez NBP weksli o określonym standardzie.