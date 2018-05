System podatkowy, fundusze unijne i start-upy. Prezydent o przyszłości polskiej gospodarki

Fot. Money.pl Zdaniem prezydenta startupy mogą pozytywnie wpłynąc na wykorzystanie środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej

To, że w przyszłym unijnym budżecie będzie dla Polski mniej pieniędzy jest już pewne. Nie musimy na tym jednak stracić. Pomóc w bardziej efektywnym wykorzystywaniu pieniędzy z Brukseli mają startupy, których ponad setka przewinęła się przez Pałac Prezydencki.

- Zmienia się podejście Unii Europejskiej do priorytetów. Słyszmy, że przy konstruowaniu nowych ram finansowych unijnego budżetu mniejsze pieniądze trafią na politykę spójności, a większe na badania i rozwój - przyznał prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem, choć można "żałować" środków przeznaczanych na spójność, za które budowaliśmy m.in. drogi ekspresowe, to zapowiadana zmiana może stać się dla Polski nowym sposobem na rozwój.

- Wykorzystajmy środki, które będą kierowane na badania i rozwój tak, by jak najwięcej trafiało do Polski i w niej zostawało - mówił prezydent i przekonywał, że "wielkim sukcesem" będzie doprowadzenie do sytuacji, w której choć 50 eurocentów z każdego unijnego euro wydanego w Polsce, zostanie nad Wisłą. Obecnie, jak mówił prezydent, za granicę trafia nawet 98 eurocentów z każdego zainwestowanego euro.

Jednym ze sposobów na przyciągnięcie i właściwe wykorzystanie środków jest zdaniem prezydenta wspieranie startupów. - To tylko jedna z polityk, które w Pałacu Prezydenckim realizujemy - tłumaczył w trakcie czwartego spotkania z cykl Startupy w Pałacu Andrzej Duda. Majowa konferencja miała jednak po raz pierwszy "odwróconą" formułę. Mówili przedstawiciele korporacji i wielkich firm, nie tych najmniejszych, acz niosących w sobie największą dozę innowacji.

O myśleniu startupowym mówiła w programie "Money. To się liczy" Anna Streżyńska:

Realizacje

Program przyniósł już pierwsze sukcesy biznesowe i wdrożenia nowych pomysłów przez największych rynkowych graczy. Okazało się bowiem,że PKO BP czy PGNiG S.A. już wykorzystują pomysły, o których usłyszały podczas poprzednich edycji spotkań w Pałacu.

I tak np. pracownicy gazowego giganta, dzięki współpracy z 1000realities mogą z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości przygotowywać się do pracy w każdych warunkach. Przykład? Naprawa nieszczelnego zaworu zagrażającego wybuchem. Dzięki praktyce z wykorzystaniem VR ryzyko błędu w razie prawdziwej awarii zbliża się do granicy błędu statystycznego.

PGNiG zdecydowało się również rozpocząć prace nad monitorowaniem stanu sieci przesyłowej, a jest co monitorować – to około 180 tys. km – z wykorzystaniem dronów.

Z kolei PKO BP, którego dyrektora biura innowacji jasno stwierdził, że "bankowość przetrwa, ale w zupełnie innej formie niż obecnie", oferuje klientom powstałe ze współpracy ze startupami usługi. Wśród nich znalazły się m.in. systemy inteligentnego skanowania faktur oraz potwierdzania autentyczności dokumentów. Największy polski bank pracuje także nad wykorzystaniem technologii blockchain.

Konieczność zmian

Rynkowe zmiany, o których wspomniał Grzegorz Pawlicki z PKO BP, najdobitniej opisał prezes Wieltonu Mariusz Golec. - Już nie produkt, jako nośnik biznesu, będzie kluczowy. Kluczowe będzie to, co przed i co po nim. Jego personalizacja, szybka produkcja i monitorowanie tego, co dzieje się z nim dalej - mówił.

I to właśnie ułatwianie i wyszukiwanie takich sposobów działania jest polem działania dla startupów. Struktur często nieformalnych, ale zdolnych do tworzenia skutecznych rozwiązań szybciej niż zespoły zasilane często gigantycznymi środkami.

Dowód? Jak przyznał w rozmowie z money.pl Paweł Soluch, prezes Neuro Device, do kierowanego przez niego startupu zgłosił się francuski koncern z prośbą o to, by wdrożył w jej strukturach swój system zarządzania badaniami i rozwojem. - Wcześniej ciężko było sobie wyobrazić, że mamy coś lepszego niż jakakolwiek korporacja – tłumaczył. JDodał, spotkania w Pałacu pozwalają nie tylko na promowanie marki, ale przede wszystkim zdobywania globalnych kontaktów. - Zbudowaliśmy swoją sieć kontaktów – naukowców i szpitali, ale by dotrzeć do tych największych graczy potrzeba tej "państwowej pomocy" - mówił.

Ilu zatem młodych przedsiębiorców skorzystało dotychczas na akcji organizowanej przez ekipę Andrzeja Dudy. Szef jego gabinetu Adam Kwiatkowski nie ma wątpliwości, że chodzi o "setki startupów". - Ci, którzy mają pomysł mogą spotkać się z tymi, którzy mają pieniądze na jego realizację, a później mogą go wykorzystać - tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami.

System podatkowy, który pozwala się rozwijać

Andrzej Duda w swoim przemówieniu podkreślał jednak, że rola władzy, w tym głowy państwa, nie może ograniczać się do wspierania tylko startupów cyz umożliwianiu łączenia pomysłów z kapitałem. Jak mówił konieczne jest tworzenie całego systemu przyjaznego przedsiębiorcom.

- Rola państwa powinna polegać na tworzeniu jak najlepszych regulacji, dobrego systemu podatkowego, który pozwoli państwu działań, a przedsiębiorcom rozwijać się - zaznaczył.