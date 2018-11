Państwowe żłobki, 500+ i socjal dla zaszczepionych. Trwa dyskusja nad obowiązkiem szczepień

Liczba polskich dzieci zaszczepionych przeciwko odrze po raz pierwszy w historii spadła poniżej bezpiecznego poziomu, a do Sejmu wpływa projekt obywatelski zakładający likwidację obowiązku szczepień , który posłowie z miejsca kierują do dalszych prac w komisjach.

- Wszyscy jesteśmy zwolennikami szczepień. Dopuszczenie do prac w komisji projektu obywatelskiego jest wynikiem zapowiedzi PiS, że będziemy rozpatrywać każdy projekt oddolny. Nie oznacza to jednak, że popieramy inicjatywę zniesienia obowiązkowości – tłumaczy poseł Krzysztof Szulkowski z PiS, członek Komisji Zdrowia.

Żłobki i przedszkola tylko dla zaszczepionych

Coraz większą popularność zyskuje kampania "Szczepimy, bo myślimy”. Jej autorzy zbierają podpisy pod projektem ustawy, która do kryteriów przyjmowania do państwowych żłobków i przedszkoli włączyłaby szczepienie dziecka. Jedynym wyjątkiem od tej reguły byłyby dzieci, które nie mogą zostać zaszczepione z powodu przeciwwskazań zdrowotnych.

Taki mechanizm od marca tego roku funkcjonuje choćby we Włoszech, gdzie obowiązek szczepień rozszerzono do 12 szczepionek. Dzieci, których nie można szczepić z powodu stanu ich zdrowia, są zapisywane do klas, w których są wyłącznie zaszczepieni uczniowie. Ograniczenia dostępu do szkół i przedszkoli dzieciom z pustą kartą szczepień stosują również Niemcy, Czechy, Francja, Kanada i USA, a ich wprowadzenie rozważa również Rumunia.