Szef Facebooka przyznaje się do błędu. "Nie zachowaliśmy się odpowiedzialnie"

Zuckerberg nie zgodził się osobiście stawić się przed brytyjskimi śledczym, ale presja społeczna i mediów w związku z aferą Cambridge Analytica postawiła szefa Facebooka pod ścianą i zdecydował się odpowiedzieć na pytania w amerykańskim Senacie.

Swoje wystąpienie rozpoczął od odczytania oświadczenia. Przyznał w nim, że Facebook mógł zrobić więcej w kwestii zabezpieczenia danych użytkowników. Wyraził również żal za fake newsy, zagraniczne interwencje w wybory, mowę nienawiści - pisze CNN.

- Nie zachowaliśmy się odpowiedzialnie i był to wielki błąd. To był mój błąd i jest mi przykro – mówił.

Szef Facebooka podkreślił, że jego firma analizuje "dziesiątki tysięcy aplikacji" pod kątem niepożądanego działania. Zadeklarował również, że jest zdeterminowany, by naprawić wszystkie dotychczasowe błędy swojej firmy.

Zuckerberg przeprosił wszystkich użytkowników. "Jest mi naprawdę przykro":

Po wyraźnych dociekaniach senatorów zapewnił, że Facebook nie ma dostępu innych aplikacji na telefonie.

Nie potrafił jednak odpowiedzieć, czy jego firma używa danych do śledzenia użytkowników pomiędzy urządzeniami, w tym offline. Stwierdził jedynie, że to "skomplikowane" - relacjonuje CNN.

Jednocześnie przyznał też, że FB może śledzić dane z przeglądarki internetowej nawet po wylogowaniu z serwisu. - Wiem, że ludzie używają cookies i można skorelować dane pomiędzy sesjami, robimy to z wielu powodów, m.in. bezpieczeństwa i reklamowych - tłumaczył Zuckerberg.

Zapewnił także, że jego firma opracowała narzędzie, które pozwoli dać użytkownikowi pełen wgląd w dane, które śledzi i pozyskuje Facbook.

Zuckerberg mówi też, że jedną z rzeczy, której żałuje najbardziej, jest zbyt opieszała reakcja na działalność rosyjskich służb w czasie wyborów prezydenckich w 2016 roku. Zapewnia, że walka z tym zjawiskiem to jeden z priorytetów w tym roku.

Zdaniem CNN, decyzja Zuckerberga o stawieniu się przed Senatem, będzie wywierać presję na szefa Google, Sundara Pichai i prezesa Twittera, Jacka Dorseya. Chuck Grassley przewodniczący senackiej komisji sądowej oficjalnie zaprosił wszystkich trzech dyrektorów generalnych na przesłuchanie w sprawie prywatności danych.

Zaufanie do Facebooka spada. Firma przeżywa poważny kryzys. Jak pisze CNN, "skandal wpisany jest w DNA firmy". Działalność i sukces finansowy portalu społecznościowego opiera się bowiem między innymi na wykorzystywaniu danych i sprzedawaniu ich twórcom aplikacji i reklamodawcom.

Użytkownicy Facebooka usuwają konta. Chodzi o przekazanie przez Facebooka danych 50 milionów użytkowników brytyjskiej firmie Cambridge Analytica. Dane użytkowników mogły być wykorzystywane przy wpływaniu na decyzje wyborcze. Firma miała prowadzić kampanię cyfrową Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich oraz zachęcać do Brexitu.

Użytkownicy Facebooka zastanawiają się teraz, ile prywatnych informacji serwis przekazał różnym firmom. Niektóre aplikacje są łączone z naszym kontem, gdzie udostępniamy często szczegółowe informacje o osobie. Kierownictwo Facebooka miało się o tym dowiedzieć w 2015 roku, ale nie podjęło żadnych działań.

