Szef ZNP: ciepło odnosimy się do protestu nauczycieli

Szef ZNP przyznał, że Związek ciepło odnosi się do protestu. Dodał jednocześnie, że "nie rekomenduje takiej formy działań".

- Nie dysponujemy informacjami na temat liczby nauczycieli, którzy nie stawili się w poniedziałek do pracy, ani listą placówek, w których mogą wystąpić braki kadrowe – powiedział w rozmowie z money.pl

We wtorek zbiera się Zarząd Główny Związku, który podejmie decyzję o formie protestu. Prezes nie chciał zdradzić, jak może wyglądać nauczycielski protest. Informacje na ten temat poda na jutrzejszej konferencji prasowej.

Zestresowani nauczyciele, lekcje w stołówkach. "To nie służy dzieciom"

Zapytany, czy taka forma protestu – masowe zwolnienia lekarskie, w wyniku których część rodziców nie będzie mogła zostawić dzieci w placówkach szkolnych i przedszkolnych, nie stanowi balansowania na granicy prawa, odpowiedział, że przecież to nie nauczyciele sami wystawiają sobie zwolnienia. Skoro więc lekarze uznają, że się one należą, to trudno mówić, że działania nauczycieli są niezgodne z prawem.