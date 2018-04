Szybkie rodzenie wg PiS. Marczuk wyjaśnia, o co chodzi z premią za drugie dziecko w 24 miesiące

Rząd chce przyspieszyć tempo rodzenia się dzieci w Polsce. Zachęca, by drugie dziecko w rodzinie przychodziło na świat 24 miesiące po tym pierwszym. - To nie jest jakaś fanaberia, wymysł. Takie rozwiązanie funkcjonuje w Austrii czy Szwecji i się sprawdza - wyjaśnił Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. W programie "Money. To się liczy" tłumaczył również, dlaczego matka min. czwórki dzieci dostanie od państwa minimalną emeryturę, nawet jeśli nigdy nie pracowała.

