Szykują się podwyżki w ZUS. Będą kosztować 320 mln zł

O podwyżkach w ZUS informuje piątkowy "Super Express". 320 mln zł ma trafić do portfeli pracowników. Wielu z nich rezygnowało z pracy w instytucji właśnie ze względu na niskie pensje.

"Aktualne wynagrodzenia w Zakładzie są niekonkurencyjne, co stanowi główny problem w pozyskiwaniu przez Zakład pracowników o wysokich kompetencjach i jest główną przyczyną podejmowania decyzji o rezygnacji z zatrudnienia w Zakładzie" - poinformował ZUS.

Osoba zatrudniona na stanowisku referenta (ok. 2931 etatów) może liczyć na średnio 2440 zł brutto, czyli 1766 zł „na rękę”. Starsi referenci zarobią niewiele więcej – 2699 zł brutto, co daje kwotę netto niespełna 2000 zł. Dla porównania przeciętna emerytura w Polsce to 2080 zl w 2017 r.