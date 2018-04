Szykuje się radykalna zmiana na polskich drogach. Minister Adamczyk zadowolony z obietnicy premiera

Fot. Jakub Porzycki/ Agencja Gazeta Mateusz Morawiecki obiecał 5 mld zł na lokalne drogi

Premier Mateusz Morawiecki obiecał 5 mld zł w ramach funduszu naprawy i budowy dróg gminnych i powiatowych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk uważa, że dzięki temu "radykalnie zmieni w najbliższych latach jakość polskich dróg lokalnych".

W Radiu Kraków Adamczyk powiedział, że samorządy oczekują na wsparcie państwa, jeśli chodzi o przebudowę dróg samorządowych. - Państwo musi to wesprzeć - podkreślił.

I dodał, że w tym roku 1,5 miliarda państwo przeznacza na inicjatywy samorządowe. Natomiast obiecany przez premiera fundusz ma zostać utworzony jesienią. Będzie dysponować co najmniej 5 mld zł.

- To niespotykane do tej pory pieniądze. Na przyszły rok będą nowe rozwiązania, żeby dofinansować inwestycje w cyklu wieloletnim. 5 miliardów to olbrzymia kwota. To zmieni radykalnie jakość naszych dróg - powiedział Adamczyk.

