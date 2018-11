Tajna narada w sprawie KNF. W bardzo wąskim gronie

Według informacji "Faktów TVN", do siedziby premiera Mateusza Morawieckiego została zaproszona jedynie dwójka ministrów. Są to szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Tematem rozmowy ma być afera KNF.

Informację o tym, że premier spotkał się z szefami służb potwierdziła rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. - Premier na dzisiaj zwołał spotkanie szefów służb i oczekuje pilnego wyjaśnienia sprawy zarzutów sformułowanych wobec byłego przewodniczącego KNF – powiedziała PAP . – Premier stoi na stanowisku, że nie ma przyzwolenia na jakiekolwiek działania, które rzucają cień podejrzeń na działalność funkcjonariuszy publicznych. Wszystkie takie sprawy będą wyjaśniane do końca, bez względu na to, kogo dotyczą i jakie te osoby pełnią funkcję – dodała.

Marek Chrzanowski we wtorek po południu podał się do dymisji. Premier Morawiecki ją przyjął.

"KNF informuje, że podstawą wpisania Idea Banku SA na listę ostrzeżeń publicznych KNF są ustalenia dotyczące czynności wykonywanych przez Bank w latach 2016 – 2018 w zakresie aktywności na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF. Odnosi się to do procesu oferowania instrumentów finansowych – w okresie co najmniej od sierpnia 2016 r. do października 2017 r. oraz doradztwa inwestycyjnego – w okresie co najmniej od września 2016 r. do marca 2018 r." – czytamy dokumencie.