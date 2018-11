"Takiej afery jeszcze nie było". Były szef NBP o Czarneckim i KNF

- Z punktu widzenia instytucjonalnego to największa tego typu sprawa w ostatnich latach, a nawet dekadach – przekonuje Belka w wywiadzie udzielonym Gazecie.pl. Jego zdaniem to oczywiste, że mamy do czynienia z kryzysem. I kwestią trzeciorzędna jest to, czy łapówka była 40 czy 4 mln zł.