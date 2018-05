Tamara Czartoryska ujawnia kolejny list. Oskarża ojca, że chciał "zdradzić Naród Polski"

Fot. M.Lasyk/REPORTER Według Tamary Czartoryskiej przed transferem pieniędzy do Liechtensteinu Czartoryscy próbowali wyprowadzić pieniądze do Cypru i Libanu.

W 2018 r. Adam Karol Czartoryski planował uwłaszczyć się na majątku fundacji, która dysponuje pieniędzmi ze słynnej transakcji sprzedaży Polsce kolekcji Czartoryskich – twierdzi Tamara Czartoryska. I ujawnia korespondencję z Maciejem Radziwiłłem.

Według córki Adama Karola Czartoryskiego usunięcie jej z rady Fundacji XX Czartoryskich jest częścią większego planu. Jak twierdzi, jej ojciec w 2018 r. planował zmienić status założonej w Liechtensteinie Fundacji Le Jour Viendra na prywatny i tym samym przelać jej majątek na swoje prywatne konto.

Afera z pieniędzmi fundacji wybuchła w marcu. Okazało się, że 100 mln euro ze sprzedaży kolekcji Czartoryskich wytransferowano do europejskiego raju podatkowego, jakim jest Liechtenstein. Pieniądze te Fundacja XX Czartoryskich otrzymała za kilkadziesiąt tysięcy dzieł i nieruchomości, które sprzedano w grudniu 2016 r. państwu polskiemu.

Czartoryska nie podaje dowodów na potwierdzenie swojej tezy. Przesyła za to list, który wysłali jej prawnicy z Lizbony 3 października 2017 r do Macieja Radziwiłła z rady Fundacji XX Czartoryskich. Informują w nim, że Tamara Czartoryska dowiedziała się, że "jej Ojciec, Jego Wysokość Książę Adam Karol Czartoryski, kierując się prywatnymi i egoistycznymi motywami, zupełnie obcymi zobowiązaniu do zabezpieczenia i zachowania Dziedzictwa i Spuścizny Rodziny, realizując z rozmysłem powzięty uprzednio plan wspiera całkowitą likwidację Majątku Rodzinnego oraz zniszczenie reputacji i pamięci o Rodzinie Królewskiej, zdradzając w ten sposób Naród Polski."

Piotr Gliński: "Nie żałuję zakupu kolekcji Czartoryskich. To dobra i ważna decyzja"

W liście Czartoryska ostrzega Radziwiłła, że jej ojciec ma plan wyprowadzenia pieniędzy ze sprzedaży kolekcji na swoje prywatne konta w Genewie. Żąda usunięcia Adama Karola Czartoryskiego i jego żony z Rady Fundacji. Ultimatum wyznaczono na 6 października 2017 r. Już wtedy Czartoryska wiedziała o utworzeniu przez swojego ojca fundacji Le Jour Viendra w Liechtensteinie i wskazywała, że powstała ona w celu przejęcia 100 mln euro z transakcji sprzedaży kolekcji.

Czytaj także: Hotel Lambert. Pierwsza tajemnicza transakcja Czartoryskich

W korespondencji nie znajdziemy jednak szczegółów tego planu. Dowiadujemy się tylko, że dowody na niego są „obszerne, bogate i szczegółowe”. Ponadto okazuje się, że według Tamary przed transferem pieniędzy do Liechtensteinu Czartoryscy próbowali wyprowadzić pieniądze do Cypru i Libanu, ale nie udało im się to.

Tamara Czartoryska twierdzi, że usunięcie jej z Rady Fundacji XX Czartoryskich nastąpiło właśnie dlatego, że chciała uniemożliwić realizację planu zawłaszczenia środków z transakcji przez swojego ojca. Teraz arystokratka zarzuca Maciejowi Radziwiłłowi kłamstwo. W wypowiedziach publicznych miał stawiać ją w złym świetle, a w prywatnej korespondencji mailowej – chwalić za przywiązanie do ideałów.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl