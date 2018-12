Tchórzewski: Mamy inne warianty rozwiązań poza rekompensatą podwyżek cen energii

- Rozwiązania końcowe zostaną państwu przedstawione po decyzji prezesa URE i mamy tutaj kilka wariantów rozwiązań. Na pewno jednak każdy z nich zakłada, że roczna opłata za energię elektryczną w gospodarstwach domowych nie wzrośnie w roku 2019 w stosunku do roku 2018 - powiedział Tchórzewski w Sejmie w czwartek.

Dodał, że ministerstwo dąży też do tego, by i małe i średnie przedsiębiorstwa miały zrekompensowaną ewentualną podwyżkę cen. - Najdalej jesteśmy w sprawie przygotowania rekompensat, ale inne rozwiązania też są możliwe - wskazał także minister, dodając, że resort myśli też o pomocy skierowanej do samorządów.