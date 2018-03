Tchórzewski o fuzji Orlenu i Lotosu. "Jak najmniej kosztowna"

Fot. Renata Dąbrowska/Agencja Gazeta Płocka spółka ma wchłonąć Lotos

Zdaniem ministra energii najważniejsze zadanie dla zarządów obu paliwowych gigantów, to maksymalne obcięcie kosztów przy ich konsolidacji. Ciągle jednak nie wiadomo, kiedy mogłoby do niej dojść

- Obecnie najważniejsza kwestia, która stoi przed zarządami Orlenu i Lotosu to doprowadzenie do fuzji i to jak najmniej kosztownej - powiedział dziennikarzom Krzysztof Tchórzewski, szef resortu energii. Swoją opinię wypowiedział podczas "Tweetup'u" w Kancelarii Premiera, podczas którego członkowie gabinetu Mateusza Morawieckiego odpowiadali na pytania internautów.

Orlen i Lotos i tak będą mikrusem

Pod koniec lutego PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały list intencyjny w sprawie przejęcia kontroli kapitałowej przez płocką spółkę nad Grupą Lotos. Połączenie spółek ma się dokonać w drodze nabycia - bezpośrednio lub pośrednio - minimum 53 proc. akcji Lotos przez Orlen.

Podpisując dokument, Orlen i Skarb Państwa zobowiązały się do podjęcia rozmów, których celem będzie przeprowadzenie transakcji. Nie jest jednak jasne, kiedy miałaby się ona dokonać. Veto w tej sprawie może postawić Komisja Europejska.