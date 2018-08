Już nie tylko cegła i zaprawa. Budowlanka otwiera się na technologie

Kilka dni temu udało się zawrzeć umowę najmu w oparciu o blockchain.

Zaczęła się rewolucja, która może zmienić branże nieruchomości. Udało się zawrzeć umowę najmu w oparciu o blockchain, technologię znaną z kryptowalut.

Technologie będą motorem napędowym biznesu – tak uważa 91 proc. agencji nieruchomości zbadanych w raporcie PropTech 2018, przygotowanego przez SkyConcept i Eurobuild CEE. Z kolei 68 proc. firm spodziewa się istotnych zmian w tym obszarze w ciągu najbliższych pięciu lat. Nic dziwnego. Rosnące oczekiwania klientów, wysoki popyt i konkurencja sprawiają, że firmy muszą być coraz bardziej innowacyjne.

Przyszłość jest dziś

Nowoczesne rozwiązania są obecne w budowlance od kilku lat. Firmy najczęściej sięgają po takie narzędzia jak systemy IT (CRM, ERP), aplikacje mobilne czy wirtualną rzeczywistość. Nie jest zaskoczeniem, że z poziomu aplikacji można kontrolować temperaturę w pomieszczeniu, zużycie energii całego budynku czy koszty eksploatacji. Doradcy używają Big Data czy wirtualnej rzeczywistości, aby rozwijać sprzedaż oraz wpływać na lepsze zarządzanie nieruchomościami. Dla deweloperów technologia ma niesłychane znaczenie w zakresie marketingu.

OGLĄDAJ: Andrzej Dominiak: w blockchain stawiamy na zaufanie i bezpieczeństwo

- No cóż, cegła i zaprawa to ciągle istotny element procesu budowy, ale nie mam złudzeń, że firmy nie wzbogacające swojej oferty o rozwiązania z zakresu nowych technologii z upływem czasu będą tracić swoje pozycje rynkowe – tłumaczył w raporcie Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarzadzjacy w JLL Polska.

Nadchodzi rewolucja

Eksperci zwracają jednak uwagę na zmieniające się trendy. Dziś co drugi przypadek wykorzystania technologii w nieruchomościach dotyczy wirtualnej rzeczywistości (AR/ VR). W przyszłości będzie to już zaledwie co czwarty przypadek. Cześć firm zapowiada odwrót od technologii bezprzewodowych (dziś to 30 proc., w przyszłości ma być 20 proc.). Wzrost będziemy mogli odnotować w obszarze sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe) z 7 proc. do 32 proc.. To, co zasługuje na szczególną uwagę, to wzrost zainteresowania blockchainem - dziś 1 proc., w przyszłości ma to być 15 proc.

Rozproszone bazy danych oparte na kryptografii były dotychczas domeną podmiotów obracających cyfrowymi walutami. W Polsce już działają firmy z branży nieruchomości, które tworzą produkty w oparciu o blockchain. Startup ShareSpace opracował technologię, dzięki której firmy i freelancerzy mogą w łatwy sposób wynająć między sobą biuro. W bieżącym miesiącu została przeprowadzona pierwsza taka transakcja. Stronami były Business Link – największy w Polsce operator przestrzeni coworkingowych oraz firma Ricoh. Transakcja została sfinalizowana w niespełna 10 minut.

OGLĄDAJ: Booksy przejmuje Lavito.pl.

Polski globalny startup kupuje konkurenta po otrzymaniu 50 mln zł finansowania

- Zapotrzebowanie na powierzchnię roboczą zarówno dla korporacji, jak i dla startupów może się pojawić z dnia na dzień. Technologia blockchain pozwala na skrócenie procesu wynajmu elastycznych przestrzeni do absolutnego minimum, zachowując i gwarantując niezwykle ważną integralność warunków prawnych i komercyjnych. Jednocześnie skutecznie zabezpiecza interesy stron transakcji – mówi – mówi Robert Chmielewski, założyciel ShareSpace.

Ciekawym zjawiskiem jest też tokenizacja funduszy nieruchomościowych czy budynków w oparciu o technologie blockchain. Dzięki temu można tworzyć cyfrowe reprezentacje udziałów w dowolnym portfelu inwestycyjnym. Tokeny nieruchomości są uprawnione do wszystkich korzyści ekonomicznych, jak np. wypłaty dywidend portfela bazowego.

- Kolejnym obszarem, który szczególnie mocno będzie czerpał z innowacji, jest projektowanie. Nowe technologie przenoszą ten proces w zupełnie inny wymiar. Jesteśmy w stanie zobaczyć budynek na bardzo wczesnym etapie projektowania, co pozwala wdrażać w nim poprawki i ulepszenia, unikać błędów i podejmować decyzje szybciej i precyzyjniej – wyjaśnia w badaniu Anna Kicińska, Partner, Lider Grupy Rynku Nieruchomości EY.

Jedyną rzeczną, która budzi niepokój jest dysproporcja w poparciu dla technologii na różnych szczeblach zarządzania. 83 proc. kadry kierowniczej popiera to, by inwestować w nowoczesna narzędzia. W przypadku prezesów ten odsetek wynosi już zaledwie 50 proc. Szacuje się, że nieruchomości stanowią największą grupę aktywów na świecie, wycenianą na 217 bilionów dolarów.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl