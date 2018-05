Wirtualna rzeczywistość może w przyszłości nam pomóc w wyborze mieszkania

- VR to skrót od "wirtualnej rzeczywistości". Są to zazwyczaj okulary, które wkładamy na głowę i dzięki temu możemy się przenieść do dowolnego miejsca - opowiadał w programie "Money. To się liczy" Sławomir Matul, prezes VR Factory.

- Jest kilka sposób na realizację wirtualnej przestrzeni. Materiały VR mogą powstawać z nagrań z kamer 360 st. Wtedy w okularach widzimy dokładnie to, co byśmy widzieli realnie. Drugi sposób to "modelowanie rzeczy, których nie ma" - mówił ekspert.

Drugi sposób jest wykorzystywany w grach komputerowych lub wizualizacjach mieszkań. - Dzięki okularom VR możemy być w tym mieszkaniu, spacerować po nim, obejrzeć je, choć nawet jeszcze nie jest wybudowane - mówił Matul.

