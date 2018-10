Teresa Czerwińska optymistycznie o gospodarce. Dynamika PKB może być wyższa od prognoz

Fot. Radek Pietruszka Minister finansów liczy na wzrost PKB wyższy od prognoz

Szefowa resortu finansów otwarcie przyznała, że nie wyklucza, iż rok 2018 zamknie się dla polskiej gospodarki wzrostem wyższym niż 4,6 proc.

"Dynamika wzrostu gospodarczego Polski była w minionych kwartałach częstym tematem dyskusji. Okazało się, że rzeczywistość znacząco wyprzedziła prognozy wielu analityków i instytucji. Tylko w 2017 r. PKB wzrósł o 4,6 proc. W bieżącym roku wynik powinien być podobny, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że być może nawet lepszy" - napisała cytowana przez Polską Agencje Prasową szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska.

4,6 proc. wzrostu to PKB to zrewidowana prognoza Narodowego Banku Polskiego (pierwotnie zakładał, że wyniesie on 4,2 proc. - red.). Dynamikę przyrostu na poziomie 4,6 proc. prognozuje również Komisja Europejska, choć jej pierwsze założenia były bardziej optymistyczne niż krajowe. Mówiły bowiem o tempie wzrostu na poziomie 4,3 proc.

Niezależnie od tego, która z prognoz jest najbliższa rzeczywistości, to każda z nich mówi o tym, iż to koniec prosperity. Wg NBP w 2019 roku dynamika wzrostu gospodarczego ma wyhamować do 3,8 proc., a następnie do 3,5 proc. w 2020 roku. Z kolei KE prognozuje 3,7 proc. w przyszłym roku.

