Kierowcy się męczą, na tunel jeszcze poczekają. W Świnoujściu znaleźli nowego wykonawcę

Fot. Ministerstwo Rozwoju Aby dojechać do Świnoujścia, trzeba wybrać prom. Mostu wybudować się nie da, zostaje tunel

Miał być tunel, miało być wygodniej, a jest chaos. Pieniąze już czekały, dokumenty już były wydrukowane, ale główny wykonawca tunelu w Świnoujściu postanowił zrezygnować z kontraktu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad znalazła już zastępstwo.

Aby dostać się dziś do Świnoujścia, trzeba płynąć promem - i czekać nieraz nawet kilka godzin. Wszystko miał zmienić tunel. Przetarg wygrała firma Astaldi, ale umowy podpisać nie chciała. Znalazł się już nowy wykonawca. Połączenie pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu ma zrealizować konsorcjum firm Porr S.A., Porr Bau GmbH, Gülermak Agir Sanayi Inşaat ve Taahhüt A.S oraz Energopol - Szczecin S.A. O problemach włoskiej firmy money.pl informował jako pierwszy.

Cała droga obejmie odcinek o długości 3,4 km, ale sam tunel będzie miał 1,44 km. Obecnie przeprawa jest możliwa tylko dzięki specjalnym promom. Mieszkańcy, turyści i firmy czekają na inwestycję od lat. Znacznie tańsza byłaby budowa mostu w tym miejscu. To jednak niemożliwe ze względu na lokalizację - tamtędy regularnie przepływają statki.



Wizualizacja tunelu, fot. UM Świnoujście

Nowa firma będzie potrzebowała dodatkowego miesiąca na przygotowanie się do inwestycji. Tunel miał powstać do 2021 roku, jednak obecnie bardziej realnym terminem, zdaniem włodarzy miasta, jest 2022 rok. To ważne, bo jak tłumaczyli money.pl przedstawiciele Świnoujścia, jeśli inwestycja nie powstałaby do 2023 roku, mogą przepaść przeznaczone na ten cel unijne fundusze.

Skąd problemy? Włoska firma Astaldi, ale nie przedłożyła gwarancji bankowych potrzebnych do podpisania umowy i władze Świnoujścia straciły cierpliwość. Ultimatum upłynęło w piątek o 15. Aby nie powtórzyła się podobna wpadka, przed podpisaniem nowej umowy konsorcjum firm będzie zobowiązane do przedłożenia stosownych dokumentów w tym gwarancji należytego wykonania umowy.

