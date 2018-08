Jest sądowa ugoda Sygnity ze Skarbem Państwa. Spółka i tak zapłaci milionowe kary

Fot. East News/Jan GRACZYNSKI Początkowo resort finansów żądał od spółki ponad 27 milionów. Firma miała zapłacić w ciągu dwóch tygodni

Sygnity i Skarb Państwa zawarły przed sądem ugodę. Chodzi o rozliczenia z lat 2013 i 2016. Spółka pracowała nad centralizacją systemu podatkowego, ale skończyło się na wieloletnich opóźnieniach.

Spółka Sygnity poinformowała w komunikacie, że sąd już uznał umowę za skuteczną. Na początku sierpnia Sygnity poinformowało, że porozumiało się ze Skarbem Państwa w sprawie kar umownych za opóźnienia przy projekcie e-Podatki. Kary wtedy pomniejszono do 9,5 mln zł. Wcześniej ministerstwo finansów żądało ponad 27 mln zł.

W kwietniu Skarb Państwa wezwał Sygnity do zapłaty kar umownych na 27 mln - i to w terminie 14 dni. Kary dotyczyły opóźnień w realizacji umowy na budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu e-Podatki oraz świadczenia usług związanych z projektem. Początkowo firma nie zgodziła się żądaniami. Twórcy systemu e-Podatki twierdzili, że naliczenie kar nie znajduje oparcia zarówno w postanowieniach umowy, jak i okolicznościach jej realizacji.

Prace nad programem e-podatki resort finansów rozpoczął w 2007 roku. Celem projektu było zwiększenie poboru podatków oraz zmniejszenie luki podatkowej. Kontrakt na wdrożenie programu o wartości 232 mln zł na początku 2013 r. trafił do firmy Sygnity. To znany polski producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

