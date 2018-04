Ukraińcy nie zagrażają Polakom na rynku pracy. Firmy nie mają wątpliwości

Przytłaczająca większość Polaków jest pozytywnie nastawiona do pracowników z Ukrainy. Jedyną grupą, która widzi w nich zagrożenie, są osoby w wieku 18-22 lat. Wszystko przez oczekiwania dotyczące pensji.

- Cudzoziemcy są przyjmowani do pracy na stanowiskach, których Polacy nie chcą – mówi Katarzyna Lorenc, ekspert BCC ds. rynku pracy. To głównie z tego powodu nie obawiamy się, że zagrożą naszym miejscom pracy i 90 proc. zatrudnionych Polaków ma bardzo pozytywny stosunek do pracowników ze wschodu.

Najmłodsi się boją, choć bezpodstawnie

Na siedmioprocentową grupę osób, które do Ukraińców nastawieni są negatywnie składają się przede wszystkim osoby od 18 do 22 roku życie. W ich ocenie cudzoziemcy stanowią zagrożenie dla ich wynagrodzeń. Obcokrajowcy podejmujące pracę w naszym kraju mają często niższe oczekiwania płacowe, przez co Polacy mogą tracić argument w negocjacjach z przełożonymi.

O tym, że argument nie ma solidnych podstaw w rzeczywistości świadczą wyniki badania ankietowego BCC i Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Jedynie 18,2 proc. pracodawców stwierdziło, że zatrudnia obcokrajowców, ponieważ są tańsi.

Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że powodem, dla którego przyjmują do pracy obywateli innych państw, jest brak polskich pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

Kto przyjeżdża do Polski?

W ostatnich latach na naszym rynku pracy obserwujemy nie tylko rosnącą grupę pracowników zza granicy, ale także zmianę struktury przybywających osób. - W 2014 roku dominującą grupą wśród osób przyjeżdżających były kobiety, zwykle powyżej 40 roku życia, które podejmowały pracę jako opiekunki do dzieci lub osoby sprzątające. Od kilku lat to się zmienia, głównie mamy do czynienia z młodymi mężczyznami w wieku do 33 lat, którzy przyjeżdżają do pracy w sektorze budowlanym, turystyce, w przetwórstwie przemysłowym i rolnictwie – tłumaczy Katarzyna Lorenc.

Niemal połowa zatrudnionych w Polsce cudzoziemców posiada wyższe wykształcenie. Większość z tych, którzy przybywają dopiero je zdobyć, rozważa osiedlenie się w Polsce na stałe.

