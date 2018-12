Polsko-niemiecka wojna o pracowników. Szanse mamy mizerne, ale sami jesteśmy sobie winni

Niemiecki rząd przyjął w środę projekt ustawy ws. pracowników spoza UE . Nowe prawo oznacza szersze otwarcie naszego zachodniego sąsiada na pracowników z Ukrainy i innych obcokrajowców spoza Unii. Wprost niewielu polityków to przyznaje, ale oczywistym jest, kto jest adresatem przegłosowanych udogodnień.

- Przed kandydatem z Ukrainy pojawią się przede wszystkim możliwości wyższego zarobku w porównaniu do Polski. Ponadto już teraz firmy w Niemczech mówią o zapewnieniu bezpłatnego zakwaterowania i opieki medycznej. Zatrudniani będą mogli liczyć również na szkolenia wdrażające - mówi money.pl Paweł Wolniewicz, kierownik operacyjny ds. cudzoziemców w Work Service.

Stracona okazja

Cały pakiet nowych regulacji przewiduje m. in. szybsze i bardziej wydajne procedury przyjmowania imigrantów. Nowe prawo od 1 stycznia 2019 roku zagwarantuje obcokrajowcom spoza UE, którzy znajdą pracę, automatyczne pozwolenie na pracę na dwa lata.

Dlaczego Niemcom tak bardzo zależy na każdym nowym pracowniku? Bo według ostrożnych szacunków w tamtejszej gospodarce jest już 1,5 mln wakatów. Jednak jeśli Ukraińcy zaczną wyjeżdżać za pracą do Niemiec, a nie do Polski, to nasza gospodarka będzie w kłopocie.