Ukryta fortuna rodziców szefa Amazona. Majątek państwa Bezos może być wart miliardy

W 1995 roku Jackie i Mike Bezos zainwestowali w firmę syna nieco ponad 245 tys. dolarów. W najlepszym wypadku mogą na tym zyskać nawet 12 000 000 proc.

Wychowanie dzieci sporo kosztuje, ale czasem inwestycja w ich pomysły może się opłacać. Gdy w połowie lat 90-tych państwo Bezos zainwestowali niecałe 250 tys. dolarów w rozwój platformy zakupowej, Jeff - założyciel Amazona - ostrzegał, że to może być ryzykowne.

Dziś, jak ocenia Bloomberg, ich udziały mogą być warte nawet 30 miliardów dolarów, co czyniłoby państwa Bezos bogatszymi od Paula Allena - współzałożyciela Microsoftu - zajmującego 30. miejsce na liście najbogatszych miliarderów.

Majątek rodziców założyciela Amazona nie był ujawniany od prawie 20 lat, dlatego trudno jest ocenić, jakie udziały wciąż posiadają. Jednak patrząc na darowizny akcji na rzecz organizacji charytatywnych, można przypuszczać, że wciąż kontrolują spory pakiet.

Według danych dostępnych w serwisie GuideStar - zbierającym informacje o organizacjach non profit - od 2001 do 2016 roku państwo Bezos przekazali 595 027 akcji na rzecz fundacji Bezos Family Foundation. 25 000 akcji przekazanych w 2016 roku było wyceniane na 20 mln dolarów.

- Gdyby nie sprzedali ani nie ofiarowali niczego innego, państwo Bezos posiadaliby około 16,6 miliona akcji, czyli 3,4 procent firmy, co czyniło ich drugim co do wielkości indywidualnym właścicielem po swoim synu - ocenia agencja Bloomberg.

