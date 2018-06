PlayWay motywuje prezesa Ultimate Games. Akcje za każdy milion zysku

Fot. Ultimate Games / materiały prasowe Jeśli producent gry wędkarskiej będzie miał zyski, to jego prezes dostanie akcje

PlayWay postanowiło zmotywować prezesa spółki zależnej. Da mu akcje, jeśli uda się wypracować odpowiedni zysk.

PlayWay oraz prezes Mateusz Zawadzki, czyli akcjonariusze Ultimate Games zawarli umowę. W zamian za zyski prezes będzie miał możliwości odkupu części akcji spółki po określonej w umowie akcjonariuszy cenie. Są jednak warunki.

Prezes będzie uprawniony do odkupu od PlayWay do 5 proc. akcji Ultimate Games, jeśli zysk tej drugiej za 2018 rok będzie odpowiedni. Zysk musi być jeszcze potwierdzony przez audytora i zatwierdzony przez zwyczajne walne zgromadzenie.

W przypadku osiągnięcia przez spółkę zysku netto na poziomie min. 1 mln zł - prezesowi zarządu będzie przysługiwać uprawnienie do odkupu 1 proc. akcji w kapitale zakładowym spółki od PlayWay. Maksymalna ilość akcji do odkupu przez prezesa zarządu wynosi 5 proc. w kapitale zakładowym spółki - przy zysku netto spółki na poziomie 5 mln zł za 2018 r..

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne.

PlayWay jako inwestora udało się pozyskać w 2016 r. i obecnie ta ma 48 proc. akcji w Ultimate Games. Prawie 16 proc. należy do Mateusza Zawadzkiego, który w przypadku sukcesu dojdzie do 21 proc., a udział PlayWay zejdzie do 43 proc.

Ultimate Games specjalizuje się w grach komputerowych. Pochwalić się może na razie głównie symulatorem wędkarskim, czyli grą Ultimate Fishing Simulator, która w dniu premiery na platformach PC jako gra we wczesnym dostępie znajdowała się na liście 10 najlepszych bestsellerów na platformy dystrybucyjnej Steam (7 pozycja).

