Umowy śmieciowe nie podobają się Brukseli. Europarlament przyjął rezolucję

Parlament Europejski wzywa do zwalczania umów śmieciowych. Zdaniem europosłów, w wielu krajach Unii są one nadużywane.

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję w tej sprawie. Jej projekt, jak informuje PAP, przedłożyła parlamentarna komisja petycji, do której wpłynęło wiele skarg, głównie z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Polski, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Grecji i Francji.





Europosłom chodzi o zapewnienie pracownikom stabilności zatrudnienia. Przekształcanie powtarzających się umów na czas określony w umowy na czas nieokreślony, zgodnie z interpretacją Trybunału UE, powinno być praktyką stosowaną we wszystkich państwach UE i konsekwentnie włączaną do prawodawstwa krajowego.Parlament Europejski chce też, by osoby zatrudnione na czasowe lub elastyczne umowy korzystały z takiej samej ochrony jak inni pracownicy.

Jak podaje PAP, posłowie domagają się w rezolucji zapewnienia jednakowej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu zatrudnienia, a także stosowania dyrektywy UE w sprawie czasu pracy wobec pracowników zatrudnionych na tzw. zerogodzinowych umowach o pracę, tak aby obejmowały ich przepisy dotyczące minimalnych okresów odpoczynku i maksymalnego czasu pracy.

Jak niedawno pisaliśmy w money.pl, powołując się na dane Eurostatu, tylko w jednym kraju Unii jest większy niż w Polsce odsetek pracowników na umowach śmieciowych. Wśród młodych umowa o pracę to obecnie rzadkość.

