Ursus pod kreską. Kilkadziesiąt milionów na minusie

"Strata netto spółki Ursu s w trzech kwartałach 2018 r. wyniosła 29,5 mln zł w stosunku do 6,4 mln zł zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej i zagranicznej, a także obniżenia się rentowności sprzedawanych wyrobów ze względu na konieczność ponoszenia kosztów stałych pomimo zmniejszenia wolumenu sprzedaży" - pisze spółka w komunikacie.

"Przychody ze sprzedaży spółki Ursus w trzech kwartałach 2018 r. spadły o 64 proc., tj. o wartość 140,8 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 79,3 mln zł, co wynikało ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 69 proc. w stosunku do trzech kwartałów 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 56 proc. r/r" - czytamy dalej.

Konsekwencją trudności w akceptacji płatności z kontraktu z tanzańską spółką NDC oraz mniejszych wpływów z przychodów ze sprzedaży krajowej były problemy płynnościowe spółki. To one spowodowały obniżenie poziomu produkcji i zmniejszenie ilości produktów gotowych do sprzedaży, co w kolejnych okresach przełożyło się na dalsze spadki przychodów, podano także.