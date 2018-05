URSUS tłumaczy się z blisko 20 mln straty. "Jesteśmy w procesie inwestycyjnym"

Prezes Ursusa Karol Zarajczyk zapewnia, że powodem kiepskich wyników finansowych nie jest niepowodzenie projektu produkcji autobusów elektrycznych.

- Jest to inwestycja w przyszłość. Ursus Bus zdobywa pierwsze kontrakty, ma zapewniony portfel zamówień w tym roku na ponad 200 milionów złotych. Jeśli ktoś oczekiwał, że bez inwestycji w linię produkcyjną, bez zatrudnienia ludzi, kosztów przygotowania kontraktów, od razu w pierwszym roku spółka przyniesie zyski, to niestety nie byliśmy w stanie zapewnić takich wyników - tłumaczył w programie "Money. To się liczy" Karol Zarajczyk, prezes Ursus S.A.

