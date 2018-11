Ustawa o obrocie ziemią do zmiany. Każdy będzie mógł kupić hektar

Już pod koniec sierpnia zapowiadał on "lekkie poluzowanie" . Przyznawał, że skłania się ku temu, żeby nie-rolnik mógł kupić do jednego hektara ziemi rolnej. Tak, żeby na wsi mogli osiedlić się ludzie, którzy chcą mieć "większy ogród lub sad".

O poluzowaniu przepisów mówi się już od co najmniej kilku miesięcy.Na początku tego roku pojawiła się propozycja, żeby zamiast 30 arów, każdy mógł kupić ziemię do 2 hektarów. Projekt liberalizacji nieżyciowych przepisów wniósł do Sejmu poseł Porozumienia Michał Cieślak. Polityk rządzącej koalicji wprost przyznawał, że obowiązujące od 2016 r. przepisy ograniczają "obrót niewielkimi działkami", a to utrudnia życie Polakom.