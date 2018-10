Uważaj na te firmy. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega

Fot. Jacek Bereźnicki Listę ostrzeżeń publicznych prowadzi KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych cztery firmy. Jedna z nich na liście już figurowała, ale nie przerwała działalności nawet po prawomocnym wyroku sądu.

Na liście znalazły się International Payments 5000 Ltd., WGT S.A. (po raz kolejny), ESTI Group oraz Usługi Konsultingowe Swendrak.

Podstawą do ponownego umieszczenia firmy WGT S.A. na liście było zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Urzędnicy twierdzą, że spółka działa bez wymagane zezwolenia KNF. Sytuacja jest o tyle niecodzienna, że w związku z tym samym przestępstwem 12 maja minionego roku uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Zobacz też: Nowe uprawnienia KNF

Wpisanie International Payments 5000 Ltd., która siedzibę ma w Estonii i działa za pośrednictwem platformy Trade5000, na listę to efekt przystąpienia KNF do postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

ESTI Group, według komunikatu KNF, miała oferować instrumenty finansowe bez posiadania niezbędnego zezwolenia, a ponadto podmiot nie figuruje ani w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej ani Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawą ma zająć się Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Pod adresem firmy Usługi Konsultingowe Artur Swendrak KNF kieruje zarzut prowadzenia działalności w obrocie instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia. Zawiadomienie trafiło do płockiej Prokuratury Okręgowej.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Z pełna listą można zapoznać się na stronie Komisji.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl