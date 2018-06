Użytkowanie wieczyste przejdzie do historii. Premier Mateusz Morawiecki z nową obietnica dla 2,5 mln Polaków

Dni użytkowania wieczystego są już policzone. Premier Mateusz Morawiecki liczy na szybkie uchwalenie ustawy

Dni użytkowania wieczystego są już policzone. Premier Mateusz Morawiecki na nadzieję, że już wkrótce Sejm przyjmie ustawę, dzięki której możliwa będzie zamian użytkowania wieczystego na prawo pełnej własności. - Otwieramy taka możliwość dla 2,5 mln obywateli - zapowiedział.

Według Morawieckiego będzie to "krok w kierunku uwłaszczenia Polaków na ich mieszkaniach", które bardzo często musza podlegać różnym porządkom związanym z samorządami. Jego zdaniem dotychczas lokalne władze miały dużą swobodę w określaniu np. opłat - Czasami te opłaty przyrastały o kilkadziesiąt procent, a rekordowo to nawet o kilkaset procent w ciągu roku. Mieszkańcy nie mogli za bardzo temu zaradzić - powiedział.

Premier nie zdradził wiele szczegółów planu. W skrócie chodzi o to, żeby przekształcenie użytkowania we własność nie wiązało się z koniecznością opłat przez kolejne 60 - 70 lat, tylko aby ten okres skrócono do co najwyżej 20 lat. Użytkujący mogliby też spłacić należność jednorazowo.

Od 1 stycznia znika relikt z czasów PRL. "Gigantyczna operacja" będzie kosztowała 130 mln rocznie

Rząd będzie też proponował bonifikaty na gruntach należących do Skarbu Państwa. - Ta bonifikata jest nawet w wysokości do 60 proc., a w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli gminy, miasta na prawach powiatu - zachęcamy, żeby te bonifikaty były takie, a może nawet jeszcze wyższe - powiedział.

Z kolei wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń stwierdził, że zlikwidowanie użytkowania wieczystego to koniec "reliktu komunistycznego". Jego zdaniem państwo jest dobrze przygotowane do tej operacji. – Dziś rozwiązujemy wielki problem społeczny i zobowiązanie wobec tych wszystkich, którzy mają swoje domy i mieszkania na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym – powiedział.

Wiceminister ocenił, że sprawa może dotyczyć nawet 10 mln Polaków. - 2,5 mln użytkowników wieczystych, to pewnie z rodzinami jest blisko 10 mln Polaków, więc to ma naprawdę istotne znaczenie i dla społeczeństwa i dla gospodarki - mówił.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl