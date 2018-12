Koniec z niskim VAT na fast foody. Ośmiorniczki z 23 proc. stawką

Ministerstwo Finansów przygotowuje nową matrycę stawek VAT . Ma ona zakończyć toczący się od 7 lat spór fiskusa z fast foodami – pisze "Dziennik Gazeta Prawna". Wszystkich ma obowiązywać 8 proc. stawka podatku naliczanego do serwowanych dań.

Od 2011 roku, placówki gastronomiczne korzystały z popartych przez indywidualne interpretacje przepisów o preferencyjnej – 5 proc. stawce VAT na gotowe dania. Co prawda później interpretacja ogólna podważała jej zasadność, ale indywidualne oceny powinny pozostać w mocy – pisze DGP.

Część z firm, przezornie zastosowało wyższą stawkę - np. McDonald's. Inni – jak choćby sprzedający hot-dogi Orlen, dopiero po otrzymaniu niekorzystnej interpretacji od KAS podniosło do 8 proc. VAT – wylicza gazeta.

Należące jednak do AmRestu sieci: KFC, Pizza Hut czy Burger King, wciąż jednak korzystają z wciąż obowiązującym prawem do 5 proc. stawki podatku. Po zmianach szykowanych przez resort finansów, będą musieli się dostosować do jednolitej 8 proc. stawki naliczanej przy sprzedaży dań.